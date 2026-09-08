D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes

Por la fecha 25 del campeonato 2026, D. Copiapó y Magallanes se enfrentan mañana desde las 20:30 horas en el estadio Eladio Rojas.
Así llegan D. Copiapó y Magallanes
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026
D. Copiapó fue derrotado en el Carlos Dittborn frente a San Marcos por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 12 goles y tiene 6 a favor.
Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026
El anterior partido jugado por Magallanes acabó en empate por 0-0 ante U. San Felipe. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Copiapó se quedó con la victoria por 2 a 3.
El anfitrión está en el décimo puesto con 30 puntos (8 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG – 6 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|23
|12
|8
|3
|18
|2
|Cobreloa
|41
|23
|11
|8
|4
|15
|3
|San Luis
|38
|23
|10
|8
|5
|8
|5
|Magallanes
|36
|23
|10
|6
|7
|1
|10
|D. Copiapó
|30
|23
|8
|6
|9
|-5
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs U. San Felipe: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Curicó Unido: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Copiapó y Magallanes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
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