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Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz se miden por la fecha 25

Palpitamos la previa del choque entre Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Deportes Iquique afrontará mañana su compromiso ante Dep. Santa Cruz, desde las 20:30 horas y en el marco de la fecha 25 del campeonato 2026.

Así llegan Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Santiago Wanderers por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 9 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz viene de empatar 1-1 ante Unión Española. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 5 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 25 puntos (5 PG – 10 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG – 9 PE – 11 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
12 Deportes Iquique 25 23 5 10 8 3
15 Dep. Santa Cruz 18 23 3 9 11 -13

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Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Rangers: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs U. San Felipe: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Unión Española: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs San Marcos: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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