Después de 10 años, el tren vuelve a detenerse en Requínoa

Con una inversión que supera los $900 millones y después de más de diez años, sin contar con detenciones regulares del tren, la comuna de Requínoa recuperó oficialmente su estación ferroviaria, en un hito que autoridades locales y regionales calificaron como un importante avance para la conectividad de sus habitantes.

La recuperación del recinto fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el municipio, autoridades regionales y EFE, además de una inversión superior a los $900 millones aportados por el Gobierno regional, destinados a la conservación y habilitación de la estación.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, destacó el trabajo desarrollado durante los últimos años para concretar este proyecto y llamó a los vecinos a utilizar y cuidar el servicio ferroviario.

“Más de diez años donde no había detención del tren en Requínoa, y es un tremendo logro”, señaló el jefe comunal, quien resaltó además el impacto que tendrá la iniciativa en el desarrollo de la comuna.

Según explicó Valdivia, contar nuevamente con el servicio ferroviario representa un impulso para el turismo, el comercio y la conectividad, especialmente para quienes deben desplazarse diariamente por motivos laborales o de estudios.

Conexión en 11 minutos con Rancagua

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, valoró la recuperación del servicio y destacó los beneficios que tendrá para las familias de Requínoa.

La autoridad señaló que, el tren permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslados, considerando que el viaje entre Requínoa y Rancagua demorará aproximadamente 11 minutos, mientras que el trayecto hasta Santiago bordea una hora y 20 minutos.

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Sostuvo, además, que el ferrocarril constituye una alternativa de transporte “segura, eficiente y sustentable”, especialmente para quienes diariamente deben trasladarse hacia otras comunas.

Por su parte, el Seremi de Transporte en la región, Julio Gutiérrez, explicó que la incorporación del tren, representa una alternativa adicional para los usuarios, que podrán optar entre el transporte ferroviario y los buses interurbanos que circulan por la Ruta 5 Sur.

Gobierno Regional apunta a recuperar más estaciones

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, destacó que la recuperación de la estación responde a una necesidad planteada por las autoridades y la comunidad local.

Aseguró la autoridad, que el Gobierno Regional continuará impulsando iniciativas para recuperar estaciones ferroviarias en distintos puntos de O’Higgins, mencionando entre ellas los casos de Rosario, Rengo, San Fernando y Chimbarongo.

Respecto de Rosario, Silva Amaya indicó que las obras correspondientes al Gobierno regional ya se encuentran concluidas, restando aspectos técnicos y habilitaciones para su puesta en funcionamiento.

En ese mismo orden de ideas, la gerente general de EFE, maría Constanza Villalobos, confirmó que Requínoa pasa a contar con una operación regular durante los días hábiles, con el primer servicio saliendo a las 06:00 horas de lunes a viernes.

La ejecutiva destacó que esta nueva frecuencia permitirá a los habitantes acceder con mayor facilidad a oportunidades laborales, estudios y trámites, tanto en Rancagua como en Santiago y San Fernando.

Villalobos también señaló que, la estación de Rosario presenta un importante nivel de avance y que se están realizando las últimas revisiones, especialmente en materias técnicas y eléctricas. Indicó además que la expectativa, es que pueda estar habilitada en un plazo aproximado de un mes y medio.

Una deuda histórica

Otro de los consultados fue el diputado Raúl Soto, quien calificó la recuperación del servicio ferroviario como el cumplimiento de una “deuda histórica” del Estado con O’Higgins y valoró la movilización ciudadana y el respaldo de las autoridades para concretar el retorno del tren.

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El parlamentario planteó, además, la necesidad de continuar avanzando en la recuperación de otras estaciones, incluyendo Los Lirios, con la expectativa de que a futuro el servicio pueda extenderse nuevamente hasta Chimbarongo, como ocurría antiguamente.

Vecinos valoran el retorno del tren

Para los habitantes de Requínoa, la puesta en servicio de la estación representa principalmente, una solución concreta a sus necesidades de desplazamiento.

Julia González destacó que el tren le permitirá viajar a Santiago para visitar a una hermana que se encuentra enferma, por lo que considera una muy buena iniciativa.

Una situación similar relató otra vecina, Julia Guerrero, quien explicó que su esposo debe trasladarse regularmente a Santiago para controles médicos, por lo que contar con una conexión ferroviaria directa constituye una ayuda significativa.

Dijo, además, que utiliza este medio de transporte dos veces por semana, por lo cual lo califica de “bueno este servicio, y estamos muy contentas”.

También Luis Gajardo Venegas, también vecino de la comuna, valoró especialmente el servicio pensando en los adultos mayores y en el costo que implica trasladarse.

Igualmente, Viviana Díaz calificó como “estupenda” la recuperación de la estación, destacando nuevamente la utilidad que tendrá para las personas mayores que deben acudir a controles médicos en Santiago.

De esta manera, Requínoa vuelve a incorporarse con mayor fuerza al sistema ferroviario regional, recuperando una conexión que por más de una década estuvo ausente y que hoy abre nuevas posibilidades de movilidad para sus habitantes.