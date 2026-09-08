Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Dos adolescentes fueron detenidos portando armas de fuego y drogas

El procedimiento permitió recuperar dos revólveres, uno de ellos con encargo vigente por robo, además de incautar cocaína y pasta base.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

A raíz de patrullajes preventivos desarrollados por Carabineros motorizados de la Primera Comisaría de San Fernando, se logró la detención de dos adolescentes que fueron sorprendidos portando armas de fuego y manteniendo drogas entre sus vestimentas.

Los hechos se registraron en el sector de Villa San Juan, donde los funcionarios policiales efectuaban labores de prevención. En ese contexto, fiscalizaron a dos individuos, de 17 y 15 años, respectivamente.

Durante el procedimiento, Carabineros detectaron que ambos mantenían en su poder un revólver, específicamente entre sus vestimentas, siendo detenidos e incautadas dichas armas, además de sustancias ilícitas correspondientes a cocaína y pasta base de cocaína. Tras diligencias, se detectó que uno de los revólveres mantenía encargo vigente por robo.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que ambos  pasaron a control de detención.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Borussia Dortmund gana 3-2 a Villarreal con doblete de Serhou Guirassy
1 hora hace
Doblete de Erling Haaland guió el triunfo 2-0 de Manchester City sobre Porto
1 hora hace
Real Madrid asegura la victoria al vencer 2-1 a Inter
1 hora hace
Borussia Dortmund gana 3-2 a Villarreal con doblete de Serhou Guirassy
1 hora hace
Doblete de Erling Haaland guió el triunfo 2-0 de Manchester City sobre Porto
1 hora hace
Anuncios
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
EN VIVO: Comenzó el partido entre Fluminense y Platense: 0-0 en el inicio
797861_0
EN VIVO: Comenzó el partido entre Santa Fe y Vasco da Gama: 0-0 en el inicio
Anuncios
1 chimbarongo
Municipalidad de Chimbarongo denuncia graves ataques contra funcionarios
siat referencial
Motociclista fallece tras colisión con camión en Las Cabras
1 incendio pichilemu...
Incendio afectó dependencia de agrupación Jucum en Pichilemu
2 simulacro jardin
Niños y equipos de emergencia participan en simulacro en jardín infantil
Anuncios
WhatsApp Image 2026-09-08 at 13.16.59
Dreams renueva certificación en igualdad de género y conciliación hasta 2029
793869_0
Independiente del Valle se enfrenta ante la visita Flamengo por la llave 2
797863_0
Se enfrentan Cienciano y MC Torque por la llave 4
798279_0
Cobreloa necesita el triunfo ante D. Antofagasta para llegar a la cima
798283_0
D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes
793870_0
Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3
Anuncios