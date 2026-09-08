Dos adolescentes fueron detenidos portando armas de fuego y drogas

A raíz de patrullajes preventivos desarrollados por Carabineros motorizados de la Primera Comisaría de San Fernando, se logró la detención de dos adolescentes que fueron sorprendidos portando armas de fuego y manteniendo drogas entre sus vestimentas.

Los hechos se registraron en el sector de Villa San Juan, donde los funcionarios policiales efectuaban labores de prevención. En ese contexto, fiscalizaron a dos individuos, de 17 y 15 años, respectivamente.

Durante el procedimiento, Carabineros detectaron que ambos mantenían en su poder un revólver, específicamente entre sus vestimentas, siendo detenidos e incautadas dichas armas, además de sustancias ilícitas correspondientes a cocaína y pasta base de cocaína. Tras diligencias, se detectó que uno de los revólveres mantenía encargo vigente por robo.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que ambos pasaron a control de detención.