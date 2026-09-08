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Dos detenidos tras operativo antidrogas del OS-7 en Rancagua

El procedimiento se realizó en dos inmuebles del sector Molino San Pedro, donde Carabineros incautó pasta base de cocaína, marihuana y ketamina, además de dinero en efectivo y otras especies.
Carabineros del OS-7 realizan operativo antidrogas en Rancagua
Personal del OS-7 Cachapoal realizó un operativo en el sector Molino San Pedro de Rancagua, que terminó con dos detenidos.

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Una investigación desarrollada por personal del OS-7 Cachapoal de Carabineros permitió detener a dos personas por su presunta participación en el tráfico de drogas en Rancagua, además de incautar diversas sustancias y elementos asociados al delito.

Las diligencias, orientadas a detectar puntos vinculados a la comercialización de drogas, se concretaron previa autorización del Juzgado de Garantía de Rancagua, que permitió realizar órdenes de entrada y registro en dos inmuebles ubicados en el sector Molino San Pedro, en la zona poniente de la capital regional.

El operativo contó con apoyo de personal del GOPE O’Higgins y de la Séptima Comisaría de Control de Orden Público (COP). El procedimiento permitió detener a dos hombres, de 17 y 41 años, respectivamente.

Durante los registros, Carabineros incautó pasta base de cocaína, marihuana y ketamina, además de creatina, una pistola de aire comprimido, $84.000 en efectivo y diversas especies asociadas al delito investigado.

Desde Carabineros destacaron que el procedimiento es resultado del trabajo especializado del OS-7 Cachapoal, que contempla el análisis de antecedentes y la coordinación con el Ministerio Público para detectar y neutralizar puntos de comercialización de drogas.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, para continuar con el procedimiento correspondiente.

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