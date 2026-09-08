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Dreams renueva certificación en igualdad de género y conciliación hasta 2029

• La compañía completó un nuevo proceso de auditoría externa en sus propiedades y mantendrá por tres años la certificación de la Norma Chilena NCh3262, que aborda la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

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Dreams obtuvo la recertificación de la Norma Chilena NCh3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, luego de completar un proceso de auditoría externa en las distintas propiedades de la compañía, realizado entre mayo y agosto de 2026 por Applus, empresa especializada en inspección, ensayos y certificación.

El nuevo período de vigencia se extenderá por tres años, hasta febrero de 2029, e incluye la evaluación de prácticas y procedimientos relacionados con igualdad de oportunidades, desarrollo de carrera, corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

El trabajo de Dreams en esta materia se inició en 2019 y tuvo un hito en marzo de 2023, cuando Monticello se convirtió en el primer casino del país en obtener el Sello Iguala-Conciliación, reconocimiento asociado a la implementación de la NCh3262 y otorgado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Posteriormente, la compañía extendió este trabajo a sus distintas propiedades.

La recertificación es el resultado de una nueva evaluación externa que permitió verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y la continuidad del sistema de gestión implementado por la compañía.

Uno de los ámbitos que Dreams — con presencia en Iquique, Mostazal, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas — busca seguir fortaleciendo es el desarrollo de carrera de las mujeres y su acceso a posiciones de liderazgo. Para Eliana Guaiquil, Jefa de Desarrollo Organizacional Corporativo de RR.HH. de Dreams, este aspecto forma parte de los desafíos de la organización.

“Promover el desarrollo de carrera de las mujeres y su acceso a cargos de liderazgo es parte importante de este desafío. Queremos seguir generando condiciones para que el talento y las capacidades tengan las mismas oportunidades de desarrollo, y que mujeres y hombres puedan proyectar sus carreras dentro de la organización.”

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El proceso se desarrolla en el marco del programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género impulsado por SernamEG y su Sello Iguala-Conciliación, que reconoce a organizaciones que incorporan de manera sistemática la igualdad de género y la conciliación en su gestión.

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