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El 2 de Octubre se acerca y seguimos sin saber nada del desfile

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A menos de un mes de una de las fechas más importantes para Rancagua, llama la atención que todavía no exista información oficial sobre cómo se realizará este año el tradicional desfile del 2 de Octubre.

A estas alturas debiéramos conocer al menos lo esencial: dónde se realizará, quién estará a cargo de su organización y cuáles serán las características de una jornada que no es un acto cualquiera, sino una de las principales conmemoraciones de nuestra ciudad.

Esperamos que este silencio no sea consecuencia de una nueva improvisación. Ya hemos visto en años anteriores cómo la falta de planificación termina afectando una celebración que merece precisamente lo contrario: anticipación, organización y respeto por su significado histórico.

Por eso esperamos que esta vez el desfile se mantenga en las calles, como siempre debió haber sido. El desfile del 2 de Octubre es una fiesta ciudadana y su lugar natural está junto a los rancagüinos, abierto a la comunidad y no encerrado entre cuatro paredes.

Pero hay otro punto que tampoco podemos dejar de plantear y que este diario ha sostenido editorialmente durante años: la Delegación Presidencial debe liberar el desfile y devolvérselo a Rancagua.

Esta celebración nació como una fiesta de la ciudad y fue históricamente organizada por el municipio. No existe razón para que, décadas después, continúe bajo el control del representante del poder central. Las Fuerzas Armadas cumplen un papel fundamental en la conmemoración, pero su participación no convierte el desfile en una actividad que deba ser propiedad de la Delegación Presidencial.

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Es Rancagua, a través de sus autoridades democráticamente elegidas, la que debiera recuperar el protagonismo. El municipio debiera encabezar la organización, con el apoyo del Gobierno Regional y la participación de todas las instituciones que corresponda.

Y esperamos también que se respete la fecha que da sentido a esta celebración.

El 2 de Octubre es el 2 de Octubre.

Después de los cuestionamientos que provocó el traslado del desfile al 1 de octubre, sería lamentable que nuevamente aparecieran aquellas voces de sirena que, apelando a una mal entendida comodidad o a las agendas de las autoridades, pretendan repetir esa decisión.

La fecha no es un detalle administrativo. Es parte de la historia que se conmemora. Ese día Rancagua recuerda la batalla que marcó profundamente su historia y rinde homenaje a quienes defendieron la ciudad y la causa de la Independencia.

Por eso, a menos de un mes, esperamos que la autoridad entregue certezas. Los rancagüinos tienen derecho a saber cómo se realizará su desfile y, sobre todo, a tener la tranquilidad de que no habrá improvisaciones ni cambios de última hora.

El 2 de Octubre merece ser celebrado en las calles, con la ciudadanía y en su fecha tradicional.

Rancagua merece recuperar su desfile. Y el desfile merece volver a Rancagua.

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