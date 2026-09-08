El juego es clave para el aprendizaje y el desarrollo de los niños

La Plaza de Los Héroes de Rancagua fue escenario de una invitación especial de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Fundación Integra, que convocaron a la comunidad a reconectarse con el juego y comprender la importancia que tiene en el aprendizaje y desarrollo de los niños, junto con relevar el rol de la Educación Parvularia y acercar sus prácticas pedagógicas a las familias.

Bajo el lema “¡Jugar es aprender para toda la vida!”, la jornada permitió que familias y niños participaran de distintas experiencias vinculadas al juego, mientras profesionales entregaban información relacionada con la educación inicial y sus beneficios.

La iniciativa buscó también que las personas que transitaban por el principal espacio público de la capital regional pudieran conocer más de cerca el trabajo que se desarrolla en salas cuna y jardines infantiles. Los equipos de JUNJI y Fundación Integra entregaron información sobre su oferta educativa en la región y respondieron consultas de las familias relacionadas con el acceso a estos establecimientos.

La actividad fue encabezada por la directora regional de Fundación Integra O’Higgins, Poulette Burgos; la directora regional (s) de JUNJI O’Higgins, Patricia Gómez; y el seremi de Educación, Jorge Abarzúa. También contó con la participación del alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati.

Una mirada distinta a la Educación Parvularia

Para el seremi de Educación, Jorge Abarzúa, uno de los principales desafíos radica en que “debemos cambiar un poco el criterio, dejar de ver que los jardines infantiles son una especie de guardería para poder ir a trabajar”, así como destacó que en estos establecimientos existe un proceso educativo en el que educadoras de párvulos y asistentes trabajan en el desarrollo de habilidades que serán fundamentales para el futuro de los niños.

En esa línea, Abarzúa consideró que “es importante que nosotros acerquemos, finalmente, la educación parvularia a la gente” y sostuvo que el contacto con las prácticas pedagógicas puede ayudar incluso a que padres y apoderados identifiquen posibles dificultades en el desarrollo de sus hijos.

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La autoridad regional también valoró que este tipo de iniciativas se realicen en espacios públicos, ya que permiten acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en salas cuna y jardines infantiles, además de resolver las dudas y consultas de las familias.

El juego como protagonista

El juego fue, indiscutiblemente, el eje central de la jornada, por lo que la directora regional (s) de JUNJI, Patricia Gómez, calificó la experiencia como “muy significativa”, ya que “creemos que el juego es el motor del aprendizaje y es como aprenden nuestros niños y niñas”. Igualmente, agregó que la experiencia permitió generar un momento de diversión, pero también de aprendizaje y conexión con la infancia.

Gómez destacó además la importancia de que las familias conozcan el vínculo entre el juego y las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la Educación Parvularia. “Es muy importante que las familias entiendan que las prácticas pedagógicas están asociadas al juego. Por eso, la invitación era a que nosotros, como adultos, volviéramos a recordar lo que aprendimos en nuestra niñez a través del juego”, explicó.

Desde Fundación Integra, su directora regional, Poulette Burgos, explicó que “la invitación era a nosotros como adultos experimentar el juego y entender cómo nuestros niños y niñas en las aulas aprenden a través del juego”.

Para Burgos, la jornada permitió poner en el centro uno de los principales medios a través de los cuales los niños aprenden. “Nos permite conectarnos con el juego, que es como aprenden nuestros niños y niñas, por lo que es realmente relevante ponerlo como tema y relevar su importancia”, sostuvo.

Un derecho y una herramienta para el desarrollo

Más allá de las actividades realizadas durante la jornada, la convocatoria buscó reforzar una idea central: el juego no constituye solamente una experiencia recreativa propia de la infancia. También es reconocido como un derecho de los niños y una herramienta fundamental para favorecer el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral.

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Desde esa perspectiva, el llamado apunta también a que los adultos comprendan el valor que tienen las experiencias lúdicas en los primeros años y la relación que existe entre jugar y aprender. El propósito de la actividad fue precisamente acercar esa mirada a las familias, mostrando que las experiencias de juego forman parte de la labor pedagógica que se desarrolla en la Educación Parvularia.

La actividad también permitió entregar información sobre la oferta de Educación Parvularia, incluyendo antecedentes relacionados con los cupos disponibles en jardines infantiles y otros recursos vinculados a esta etapa educativa, por lo que ambas instituciones instaron a las familias a acercarse y conocer el trabajo que realizan, así como las alternativas disponibles para la educación de los niños de la región.

La jornada generó así un espacio de encuentro entre las instituciones, las familias y la comunidad, con el juego como punto de conexión y como una forma de mostrar el trabajo que se desarrolla diariamente en salas cuna y jardines infantiles de O’Higgins.

Finalmente, JUNJI y Fundación Integra reafirmaron su disposición a continuar trabajando colaborativamente en iniciativas destinadas a visibilizar la importancia de la Educación Inicial y acercar a la comunidad el trabajo que se realiza en los establecimientos de la región.