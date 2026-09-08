En San Fernando se disputó segunda fecha del Regional de Ciclismo

El pasado domingo, en San Fernando, se llevó a cabo la segunda fecha del Campeonato Regional de Ciclismo de Fiestas Patrias.

En el tramo entre la ciudad y Puente Negro, más de un centenar de ciclistas de dieron cita en esta competencia pedalera.

La ruta tenía un recorrido ondulado, de bastante dificultad y las distancias recorridas fueron 20k, 67k y 85 k, ocasión donde se contó con el apoyo de Carabineros de Chile en todo el recorrido.

En esta oportunidad, los ganadores –tres primeros lugares- de cada serie fueron los siguientes:

Elite: Gabriel Pérez, Renato Sanhueza y Camilo Fuentes; Master A: Nicolás Fuentes, Roberto Neira y Diego Maturana; Junior: Renato Palma, Critopher León y Simón Guzmán; Damas: Bárbara Palma, Lorena Concha y Anyul Maulén; Master C: Carlos Vergara, Ramón León y Mario Ramírez; Master D: Rodrigo García, Marco Silva y Sergio Lagos; Master B: Víctor Quezada, José Willy Flores y Diego Gálvez, e; Intermedia: Ignacio Peréz, Iván Valdez y Matías Carreño.