Incendio afectó dependencia de agrupación Jucum en Pichilemu

Un incendio estructural movilizó durante las últimas horas al Cuerpo de Bomberos de Pichilemu hasta la intersección de las calles Evaristo Merino con Las Naciones, donde se registró una emergencia al interior de una dependencia perteneciente a la agrupación Jucum Pichilemu.

El fuego afectó específicamente el salón de consejería de la organización, provocando daños considerables en el interior de la estructura.

Voluntarios de Bomberos trabajaron en el lugar para contener las llamas y posteriormente controlar la emergencia, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores del inmueble.

De acuerdo con la información recopilada, no se registraron personas lesionadas producto del siniestro.

Desde Jucum Pichilemu agradecieron la rápida respuesta y el trabajo desplegado por Bomberos, además de la preocupación y atención de las personas que estuvieron pendientes de la emergencia.

Las causas del incendio se encuentran en investigación, con el objetivo de determinar las circunstancias en que se inició el siniestro.