Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Medicina UOH no es solo una carrera. Es una oportunidad para nuestra región.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Durante muchos años, para un joven de la región de O’Higgins, soñar con estudiar Medicina significaba casi necesariamente una cosa: irse de la región, con todo lo que eso significa para una familia. Porque no todas las familias pueden financiar siete años de vida fuera de casa. Y porque, durante demasiado tiempo, el lugar donde nacemos y los recursos de nuestra familia han determinado hasta dónde podemos soñar.

Hoy tenemos la posibilidad de cambiar esa historia. Tenemos una universidad pública que permite estudiar Medicina aquí, en Rancagua. Y eso tiene un profundo significado social. En 2024 el 62,24% de los estudiantes de medicina de la UOH estudiaban con gratuidad y el 75% provenía de establecimientos municipales o particulares subvencionados.

Queremos que el hijo del minero que antes debía partir a Santiago para perseguir el sueño de ser médico pueda hacerlo, pero también que la hija del campesino tenga la oportunidad de convertirse en médica aquí, en la misma región que la vio nacer. Eso es lo que significa realmente hablar de equidad. No que todos tengamos que irnos a buscar oportunidades a los mismos lugares, sino que las oportunidades también existan donde nacimos.

Y hay otra razón para cuidar este proyecto: los médicos que estamos formando aquí están quedándose aquí. De la primera generación de médicos egresados de la UOH, el 62,5% se encuentra trabajando en O’Higgins. Algunos llegaron a comunas como Coinco, Las Cabras, Nancagua y Doñihue. Y entre los internos consultados antes de egresar, más de la mitad quería permanecer ejerciendo en nuestra región. Eso significa médicos para nuestros hospitales, nuestros CESFAM y nuestras comunas. Eso es descentralización. Eso es movilidad social. Eso es equidad territorial.

Por eso la crisis que atraviesa Medicina UOH no puede seguir siendo entendida como un problema interno entre docentes, estudiantes y autoridades. Esto también le importa a Rancagua. Esto le importa a O’Higgins. Y debemos decirlo con claridad: una parte importante de los obstáculos que hoy enfrenta este proyecto proviene de la propia gestión universitaria. La Comisión Nacional de Acreditación ya advirtió debilidades en la gestión, pocas instancias de participación efectiva de docentes y estudiantes y una insuficiente participación médica en ámbitos relevantes de la formación. Por eso no basta con decirnos que Medicina UOH va a continuar. La pregunta que debemos hacernos como región es: ¿En qué condiciones va a continuar?

Nuestros estudiantes no merecen simplemente una carrera abierta. Merecen una formación médica de calidad. Defender Medicina UOH no es defender cargos, autoridades ni intereses particulares. Es defender que una joven de Rancagua, Rengo, San Fernando, Pichilemu, Santa Cruz o de cualquier rincón de O’Higgins pueda pensar: “Yo también puedo ser médico. Y no necesito abandonar mi región para conseguirlo”. Es defender que podamos formar aquí a quienes mañana atenderán a nuestras familias. Es exigir que nuestra universidad pública cuide lo que tanto costó construir, escuche a su comunidad y tome decisiones que pongan la calidad de la formación médica por delante de cualquier lógica administrativa.

Anuncios

Porque una región más justa no se construye diciéndoles a nuestros jóvenes que, para progresar, tienen que irse. Se construye dándoles razones y oportunidades para quedarse. Defendamos Medicina UOH. Porque defenderla es defender la educación pública, la salud y el derecho de nuestros jóvenes a construir su futuro aquí, en la región que los vio nacer.

Dra. Belén Donoso Guajardo

Rancagüina, médica y docente UOH.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Borussia Dortmund gana 3-2 a Villarreal con doblete de Serhou Guirassy
4 horas hace
Doblete de Erling Haaland guió el triunfo 2-0 de Manchester City sobre Porto
4 horas hace
Real Madrid asegura la victoria al vencer 2-1 a Inter
4 horas hace
Borussia Dortmund gana 3-2 a Villarreal con doblete de Serhou Guirassy
4 horas hace
Doblete de Erling Haaland guió el triunfo 2-0 de Manchester City sobre Porto
4 horas hace
Anuncios
798282_2
Curicó Unido consiguió una victoria por 2 a 1 ante Unión Española
798281_2
Con doblete de Diego Sánchez, Deportes Temuco liquidó 3-0 a Santiago Wanderers
Anuncios
797861_2
0-0 dejó la llave abierta entre Santa Fe y Vasco da Gama
AAAJ_VS_FLUMINENSE_25
El duelo de ida fue para Fluminense 2-0
Foto 4 (1)
Ciclo de Ciclos: cinco años llevando la bicicleta y la ciudad a la pantalla.
798285_2
D. Puerto Montt no logró superar la firmeza de Rangers y cayó 2 a 1
Anuncios
1 incendio pichilemu...
Incendio afectó dependencia de agrupación Jucum en Pichilemu
1 detenidos san fernando....
Dos adolescentes fueron detenidos portando armas de fuego y drogas
2 simulacro jardin
Niños y equipos de emergencia participan en simulacro en jardín infantil
Vehículos usados en venta en Chile
Mercado de vehículos usados crece en agosto y supera las 87 mil transferencias
Autoridades y público en general
El juego es clave para el aprendizaje y el desarrollo de los niños
793869_0
Independiente del Valle se enfrenta ante la visita Flamengo por la llave 2
Anuncios