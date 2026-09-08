Medicina UOH no es solo una carrera. Es una oportunidad para nuestra región.

Durante muchos años, para un joven de la región de O’Higgins, soñar con estudiar Medicina significaba casi necesariamente una cosa: irse de la región, con todo lo que eso significa para una familia. Porque no todas las familias pueden financiar siete años de vida fuera de casa. Y porque, durante demasiado tiempo, el lugar donde nacemos y los recursos de nuestra familia han determinado hasta dónde podemos soñar.

Hoy tenemos la posibilidad de cambiar esa historia. Tenemos una universidad pública que permite estudiar Medicina aquí, en Rancagua. Y eso tiene un profundo significado social. En 2024 el 62,24% de los estudiantes de medicina de la UOH estudiaban con gratuidad y el 75% provenía de establecimientos municipales o particulares subvencionados.

Queremos que el hijo del minero que antes debía partir a Santiago para perseguir el sueño de ser médico pueda hacerlo, pero también que la hija del campesino tenga la oportunidad de convertirse en médica aquí, en la misma región que la vio nacer. Eso es lo que significa realmente hablar de equidad. No que todos tengamos que irnos a buscar oportunidades a los mismos lugares, sino que las oportunidades también existan donde nacimos.

Y hay otra razón para cuidar este proyecto: los médicos que estamos formando aquí están quedándose aquí. De la primera generación de médicos egresados de la UOH, el 62,5% se encuentra trabajando en O’Higgins. Algunos llegaron a comunas como Coinco, Las Cabras, Nancagua y Doñihue. Y entre los internos consultados antes de egresar, más de la mitad quería permanecer ejerciendo en nuestra región. Eso significa médicos para nuestros hospitales, nuestros CESFAM y nuestras comunas. Eso es descentralización. Eso es movilidad social. Eso es equidad territorial.

Por eso la crisis que atraviesa Medicina UOH no puede seguir siendo entendida como un problema interno entre docentes, estudiantes y autoridades. Esto también le importa a Rancagua. Esto le importa a O’Higgins. Y debemos decirlo con claridad: una parte importante de los obstáculos que hoy enfrenta este proyecto proviene de la propia gestión universitaria. La Comisión Nacional de Acreditación ya advirtió debilidades en la gestión, pocas instancias de participación efectiva de docentes y estudiantes y una insuficiente participación médica en ámbitos relevantes de la formación. Por eso no basta con decirnos que Medicina UOH va a continuar. La pregunta que debemos hacernos como región es: ¿En qué condiciones va a continuar?

Nuestros estudiantes no merecen simplemente una carrera abierta. Merecen una formación médica de calidad. Defender Medicina UOH no es defender cargos, autoridades ni intereses particulares. Es defender que una joven de Rancagua, Rengo, San Fernando, Pichilemu, Santa Cruz o de cualquier rincón de O’Higgins pueda pensar: “Yo también puedo ser médico. Y no necesito abandonar mi región para conseguirlo”. Es defender que podamos formar aquí a quienes mañana atenderán a nuestras familias. Es exigir que nuestra universidad pública cuide lo que tanto costó construir, escuche a su comunidad y tome decisiones que pongan la calidad de la formación médica por delante de cualquier lógica administrativa.

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Porque una región más justa no se construye diciéndoles a nuestros jóvenes que, para progresar, tienen que irse. Se construye dándoles razones y oportunidades para quedarse. Defendamos Medicina UOH. Porque defenderla es defender la educación pública, la salud y el derecho de nuestros jóvenes a construir su futuro aquí, en la región que los vio nacer.

Dra. Belén Donoso Guajardo

Rancagüina, médica y docente UOH.