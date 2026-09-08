Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Mostazal lamenta la partida de destacado cultor del folclor y la danza

La comunidad despide a Felipe Becerra, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada a agrupaciones folclóricas de la comuna y participó también en conjuntos de Santiago, Rancagua y Las Cabras.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Consternación existe en Mostazal por la partida de Felipe Andrés Becerra López, cultor vinculado durante años al folclor y la danza, cuya trayectoria estuvo ligada a distintas agrupaciones de la comuna y de otras ciudades de la zona central.

Según informó el municipio, Becerra desarrolló una amplia labor en torno a las expresiones folclóricas, participando en agrupaciones como Amigos de la Danza, Latinoamérica Joven, Tierra Nuestra y Voces del Challay, además de formar parte de su propio conjunto.

Su actividad no se habría limitado a Mostazal. De acuerdo con los antecedentes difundidos por el municipio, también participó en agrupaciones de Santiago, Rancagua y Las Cabras, manteniendo una presencia vinculada al folclor y la danza en distintos espacios.

La trayectoria de estas agrupaciones da cuenta, además, del arraigo que tienen estas expresiones culturales en la comuna. Amigos de la Danza y Voces del Challay figuran entre los conjuntos folclóricos de mayor trayectoria de Mostazal, mientras que Tierra Nuestra fue fundada en 2009 y mantiene grupos destinados a distintas edades, con el objetivo de preservar y difundir el folclor nacional y latinoamericano.

En el caso de Voces del Challay, la agrupación cuenta con décadas de trayectoria dedicada a la enseñanza y difusión de la música y las danzas tradicionales, participando en encuentros culturales tanto dentro como fuera del país.

La partida de Becerra deja así un espacio entre quienes han contribuido al desarrollo y permanencia del folclor en Mostazal, una actividad que durante décadas ha formado parte de la vida cultural de la comuna.

Anuncios

Desde el municipio expresaron sus condolencias a familiares, amigos y a quienes compartieron con él en su trayectoria artística y cultural.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Borussia Dortmund gana 3-2 a Villarreal con doblete de Serhou Guirassy
1 hora hace
Doblete de Erling Haaland guió el triunfo 2-0 de Manchester City sobre Porto
1 hora hace
Real Madrid asegura la victoria al vencer 2-1 a Inter
1 hora hace
Borussia Dortmund gana 3-2 a Villarreal con doblete de Serhou Guirassy
1 hora hace
Doblete de Erling Haaland guió el triunfo 2-0 de Manchester City sobre Porto
1 hora hace
Anuncios
AAAJ_VS_FLUMINENSE_56
EN VIVO: Comenzó el partido entre Fluminense y Platense: 0-0 en el inicio
797861_0
EN VIVO: Comenzó el partido entre Santa Fe y Vasco da Gama: 0-0 en el inicio
Anuncios
siat referencial
Motociclista fallece tras colisión con camión en Las Cabras
1 incendio pichilemu...
Incendio afectó dependencia de agrupación Jucum en Pichilemu
1 detenidos san fernando....
Dos adolescentes fueron detenidos portando armas de fuego y drogas
2 simulacro jardin
Niños y equipos de emergencia participan en simulacro en jardín infantil
Anuncios
WhatsApp Image 2026-09-08 at 13.16.59
Dreams renueva certificación en igualdad de género y conciliación hasta 2029
793869_0
Independiente del Valle se enfrenta ante la visita Flamengo por la llave 2
797863_0
Se enfrentan Cienciano y MC Torque por la llave 4
798279_0
Cobreloa necesita el triunfo ante D. Antofagasta para llegar a la cima
798283_0
D. Copiapó quiere volver a ganar ante Magallanes
793870_0
Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3
Anuncios