Mostazal lamenta la partida de destacado cultor del folclor y la danza

Consternación existe en Mostazal por la partida de Felipe Andrés Becerra López, cultor vinculado durante años al folclor y la danza, cuya trayectoria estuvo ligada a distintas agrupaciones de la comuna y de otras ciudades de la zona central.

Según informó el municipio, Becerra desarrolló una amplia labor en torno a las expresiones folclóricas, participando en agrupaciones como Amigos de la Danza, Latinoamérica Joven, Tierra Nuestra y Voces del Challay, además de formar parte de su propio conjunto.

Su actividad no se habría limitado a Mostazal. De acuerdo con los antecedentes difundidos por el municipio, también participó en agrupaciones de Santiago, Rancagua y Las Cabras, manteniendo una presencia vinculada al folclor y la danza en distintos espacios.

La trayectoria de estas agrupaciones da cuenta, además, del arraigo que tienen estas expresiones culturales en la comuna. Amigos de la Danza y Voces del Challay figuran entre los conjuntos folclóricos de mayor trayectoria de Mostazal, mientras que Tierra Nuestra fue fundada en 2009 y mantiene grupos destinados a distintas edades, con el objetivo de preservar y difundir el folclor nacional y latinoamericano.

En el caso de Voces del Challay, la agrupación cuenta con décadas de trayectoria dedicada a la enseñanza y difusión de la música y las danzas tradicionales, participando en encuentros culturales tanto dentro como fuera del país.

La partida de Becerra deja así un espacio entre quienes han contribuido al desarrollo y permanencia del folclor en Mostazal, una actividad que durante décadas ha formado parte de la vida cultural de la comuna.

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Desde el municipio expresaron sus condolencias a familiares, amigos y a quienes compartieron con él en su trayectoria artística y cultural.