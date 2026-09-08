Motociclista fallece tras colisión con camión en Las Cabras

Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito registrado durante la mañana de este martes en la comuna de Las Cabras, específicamente en el sector Santa Inés de la ruta H-66.

El hecho ocurrió cerca de las 08:00 horas, cuando personal de Carabineros de la Tenencia El Manzano concurrió hasta el kilómetro 70,200 de la vía, tras recibir una alerta por una emergencia vehicular.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un camión que se desplazaba en dirección oriente a poniente habría colisionado con una motocicleta, impactando esta última contra el semirremolque del vehículo de carga. Producto de la violencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar.

A raíz de la gravedad del accidente, el Ministerio Público instruyó diligencias a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, cuyos especialistas deberán establecer la dinámica y las circunstancias exactas en que ocurrió la colisión.

También se dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar los procedimientos correspondientes respecto de la persona fallecida.

Los antecedentes recopilados durante la investigación serán remitidos al Ministerio Público, organismo que deberá determinar las eventuales responsabilidades derivadas del accidente.