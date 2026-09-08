Municipalidad de Chimbarongo denuncia graves ataques contra funcionarios

Funcionarios de la Municipalidad de Chimbarongo denunciaron una serie de ataques y publicaciones difundidas a través de redes sociales, situación que, según los antecedentes entregados, afectaría su honra, vida privada e integridad física.

Los hechos se habrían iniciado el pasado 4 de septiembre y estarían vinculados a publicaciones realizadas desde eventuales perfiles falsos identificados con los nombres de “Juan Pérez” y/o “Yipio Yipio”. El contenido estaría dirigido contra trabajadores municipales y sus familias.

A raíz de esta situación, durante la misma jornada el municipio presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), organismo al que fueron entregados los antecedentes para su investigación.

Además, se anunció la presentación de una querella criminal ante los tribunales de justicia, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades de quienes resulten involucrados.

En paralelo, se iniciará una investigación administrativa en el marco de la Ley Karin, específicamente por las disposiciones relacionadas con situaciones de violencia ejercida por terceros en el contexto laboral.

Mientras se desarrollan las indagatorias, se contempla la adopción de medidas destinadas a proteger a los funcionarios eventualmente afectados.

La investigación deberá establecer el origen de las publicaciones, quiénes estarían detrás de las cuentas señaladas y el alcance de las acciones denunciadas.