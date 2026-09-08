Niños y equipos de emergencia participan en simulacro en jardín infantil

Con el objetivo de fortalecer la prevención y preparar a los más pequeños ante eventuales situaciones de emergencia, niños y niñas del jardín infantil Tejedores de Sueños, de Chimbarongo, participaron en un simulacro junto a equipos de emergencia.

En la actividad participaron personal de Carabineros de la Oficina Modelo de Integración Comunitaria de la Subcomisaría de Chimbarongo, integrantes del COGRID comunal y voluntarios de Bomberos, quienes trabajaron junto a la comunidad educativa para reforzar los protocolos de evacuación y respuesta.

Durante la jornada, los equipos de emergencia colaboraron en la evacuación segura y ordenada de los menores, quienes, de manera lúdica y siguiendo las instrucciones de sus educadoras, Carabineros y Bomberos, participaron activamente del ejercicio.

La instancia permitió que los niños conocieran, de acuerdo con su edad, la importancia de mantener la calma, seguir las instrucciones de los adultos responsables y dirigirse ordenadamente a los lugares establecidos frente a una emergencia real.

Desde las instituciones participantes destacaron la importancia de este tipo de actividades, que permiten generar conciencia desde temprana edad y fortalecer el trabajo conjunto entre la comunidad educativa y los organismos encargados de la seguridad y respuesta ante emergencias.