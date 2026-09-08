Estudiantes de Medicina UOH otra vez en paro

La carrera de Medicina de la Universidad de O’Higgins (UOH) atraviesa desde hace meses un conflicto que durante este año ha derivado en distintas movilizaciones estudiantiles. En junio, los alumnos paralizaron sus actividades ante dificultades académicas y administrativas, entre ellas problemas con docentes, pagos, campos clínicos y la conducción de la carrera.

Los estudiantes nuevamente optaron por paralizar sus actividades tras convocar a una Asamblea General Resolutiva el lunes 07 de septiembre, en la que se abordaron puntos como la “moción a paralización intergeneracional”, “compromisos fallidos de autoridades UOH con el estudiantado”, “movilizaciones” y otros plasmados en una publicación de Instagram en la cuenta @cem_uoh.

Así, en el mismo perfil se anunció que desde el martes 08 de septiembre Medicina UOH se encuentra en paro, tras recibir un 96% de aprobación y un quorum del 63,4%. La publicación fue acompañada por un mensaje: “La educación médica está en peligro, exigimos diálogo, respuestas y soluciones. ¿Quién es el culpable? Caso incumplimiento de compromisos institucionales”.

Pese a que las paralizaciones son acordadas entre los estudiantes de la carrera, el conflicto también ha generado cuestionamientos desde el estamento docente, pues académicos han advertido sobre dificultades en infraestructura, personal, campos clínicos y gestión, mientras que en agosto la UOH modificó la estructura de conducción de Medicina, eliminando la jefatura de carrera y creando una subdirección.

En la misma línea, una carta al director enviada a El Rancagüino expuso el planteamiento de la Dra. Belén Donoso Guajardo, médica, docente de la UOH y rancagüina, quien llamó a mirar el conflicto desde una perspectiva regional, dado que “Medicina UOH no es solo una carrera. Es una oportunidad para nuestra región”.

En el escrito destacó que en 2024 el 62,24% de los estudiantes de Medicina estudiaba con gratuidad y que el 75% provenía de establecimientos municipales o particulares subvencionados.

La docente también destacó el impacto de la carrera en la permanencia de profesionales en O’Higgins. Según expuso, el 62,5% de los egresados de la primera generación de médicos de la UOH se encuentra trabajando en la región y “eso significa médicos para nuestros hospitales, nuestros CESFAM y nuestras comunas. Eso es descentralización. Eso es movilidad social. Eso es equidad territorial”, afirmó.

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Donoso planteó además que “una parte importante de los obstáculos que hoy enfrenta este proyecto proviene de la propia gestión universitaria”, así como agregó que “no basta con decirnos que Medicina UOH va a continuar” e invitó a cuestionarse “¿En qué condiciones va a continuar?”.

Para la docente, el debate debe centrarse en resguardar la calidad de la formación médica y el carácter regional del proyecto. “Defender Medicina UOH no es defender cargos, autoridades ni intereses particulares. Es defender que una joven de Rancagua, Rengo, San Fernando, Pichilemu, Santa Cruz o de cualquier rincón de O’Higgins pueda pensar: «Yo también puedo ser médico. Y no necesito abandonar mi región para conseguirlo»”.

Mientras este es el escenario ante el que se plantan docentes y estudiantes, de forma paralela, desde la casa de estudios han reconocido dificultades de gestión durante el primer semestre, particularmente relacionadas con la tramitación y pago de convenios de honorarios, pero descartan que estas hayan afectado la calidad formativa.

Igualmente, el prorrector Álvaro Cabrera en una entrevista publicada el pasado 25 de agosto aseguró que las condiciones para formar médicos están garantizadas y explicó que la nueva estructura de conducción busca precisamente corregir problemas administrativos y liberar a los docentes médicos de labores de gestión.