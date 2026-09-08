Rangers luchará para seguir con su racha positiva ante su rival D. Puerto Montt

D. Puerto Montt y Rangers se enfrentan por la fecha 25 del campeonato 2026, en el estadio Bicentenario Chinquihue, desde las 18:00 horas.
Así llegan D. Puerto Montt y Rangers
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026
D. Puerto Montt sacó un triunfo frente a Curicó Unido, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido empatado y 3 perdidos, con una cifra de 9 goles en contra y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026
Rangers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Deportes Temuco. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 8 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Puerto Montt fue el ganador por 0 a 1.
El local está en el octavo puesto con 34 puntos (10 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG – 6 PE – 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|23
|12
|8
|3
|18
|2
|Cobreloa
|41
|23
|11
|8
|4
|15
|3
|San Luis
|38
|23
|10
|8
|5
|8
|8
|D. Puerto Montt
|34
|23
|10
|4
|9
|-2
|16
|Rangers
|15
|23
|3
|6
|14
|-17
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs Magallanes: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs D. Copiapó: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs Deportes Iquique: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs D. Antofagasta: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs U. San Felipe: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Puerto Montt y Rangers, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
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