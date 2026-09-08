San Marcos se enfrentará a Recoleta por la fecha 25

Recoleta y San Marcos se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026, a partir de las 18:00 horas en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

Así llegan Recoleta y San Marcos

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

Recoleta viene de ganar en su encuentro anterior a D. Antofagasta con un marcador de 2-1. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos venció 2-1 a D. Copiapó en la fecha anterior.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Marcos sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 34 puntos (9 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (8 PG – 9 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18 2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15 3 San Luis 38 23 10 8 5 8 7 Recoleta 34 23 9 7 7 2 9 San Marcos 33 23 8 9 6 6

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Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 26: vs Dep. Santa Cruz: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Santiago Wanderers: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Magallanes: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 26: vs Curicó Unido: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Dep. Santa Cruz: 3 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar

Horario Recoleta y San Marcos, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

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