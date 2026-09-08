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Títeres, marionetas gigantes y pasacalle llegan este sábado a la Plaza de Los Héroes

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Una jornada dedicada al mundo de los títeres y las marionetas se vivirá este sábado 12 de septiembre en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, con una programación gratuita que reunirá espectáculos, pasacalle, marionetas gigantes, zancos, muñecos gigantes y música.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Rancagua, se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas y se realizará en el marco del Día Nacional del Títere y la Marioneta, con la participación de compañías y cultores vinculados a esta tradicional expresión artística.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con una muestra de títeres de distintos cultores. Quince minutos más tarde, a las 11:15 horas, está programado un pasacalle por la plaza, con un desfile que reunirá a cultores de títeres, marionetas, zancos y muñecos gigantes, además de una banda de músicos.

La programación contempla también un espacio dedicado al contexto histórico del Día del Títere y las Marionetas. A las 11:40 horas se presentará la compañía Tricirco, que dará inicio a la exhibición de sus marionetas gigantes Ñuke Mapu.

Posteriormente, a las 12:30 horas, la compañía Candilejas presentará el espectáculo “El Conjuro”, mientras que a las 12:50 horas será el turno de Tío Polilla Adolfo Quintero y sus títeres.

La programación continuará a las 13:30 horas con la compañía Títeres Olmos, que llegará con su propuesta “Divirtiendo con Perrito Lenteja”.

La jornada también contempla la participación de Tito Lastarria y el pingüino Jacinto, además de un podcast con Samuel y Perrito Lenteja.

Otro de los espacios estará a cargo de la compañía Títeres y Marionetas del Tinguiririca de San Fernando, que presentará una propuesta que incluye una muestra de fabricación de muñeco gigante y una expo de títeres.

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La invitación es a participar de una jornada gratuita y abierta a toda la comunidad, pensada para grandes y chicos y que reunirá en un mismo lugar a compañías, cultores, personajes y propuestas de distintos formatos vinculados al mundo de los títeres y las marionetas.

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