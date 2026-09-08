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U. San Felipe recibirá a San Luis por la fecha 25

Te contamos la previa del duelo U. San Felipe vs San Luis, que se enfrentan hoy a las 18:00 horas.

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El cotejo correspondiente a la fecha 25 del campeonato 2026 se juega hoy a las 18:00 horas.

Así llegan U. San Felipe y San Luis

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe consiguió sólo un punto en su último partido frente a Magallanes, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 1 en el arco rival.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis llega con envión anímico tras vencer por 4 a 2 a Cobreloa. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis resultó vencedor por 4 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 11 PP), mientras que el visitante llegó a 38 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (10 PG – 8 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 18
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
4 D. Antofagasta 37 23 10 7 6 17
14 U. San Felipe 22 23 5 7 11 -22

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Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 26: vs D. Antofagasta: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Unión Española: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Puerto Montt: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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