Mercado de vehículos usados crece en agosto y supera las 87 mil transferencias

El mercado automotor chileno mantuvo una evolución positiva durante agosto de 2026, impulsado principalmente por el dinamismo de los vehículos usados. De acuerdo con el informe mensual de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM), durante el octavo mes del año se realizaron 120.913 transacciones en el mercado automotor, un 2,9% más que las 117.535 registradas en agosto de 2025.

La tendencia también se refleja en las cifras acumuladas. Entre enero y agosto se contabilizaron 982.191 operaciones, lo que representa un crecimiento de 3,8% frente a las 946.193 unidades comercializadas durante igual período del año anterior.

Vehículos usados concentran el mayor movimiento

El mercado de segunda mano continúa siendo el principal componente de las operaciones automotrices. En agosto, las transferencias de vehículos livianos y medianos usados alcanzaron las 87.748 unidades, 2.444 más que en igual mes de 2025.

En el acumulado hasta agosto, esta categoría suma 736.120 transferencias, un 4,1% más que las 707.198 registradas durante los primeros ocho meses del año pasado.

El comportamiento también fue positivo entre los vehículos pesados. Los camiones usados registraron 3.750 transferencias en agosto, prácticamente el mismo nivel del año anterior, con una baja marginal de 0,2%.

Sin embargo, en el acumulado anual esta categoría registra un crecimiento de 4,4%, con 29.538 unidades transferidas.

De esta manera, el mercado total de vehículos usados —considerando livianos, medianos y camiones— alcanzó 765.658 transferencias entre enero y agosto, con un aumento de 4,1% interanual.

SUV y camionetas muestran los mayores avances

Las preferencias de los compradores no fueron iguales entre las distintas categorías. Los SUV usados destacaron durante agosto con 27.141 transferencias, cifra que representa un incremento de 7,5% respecto del mismo mes del año anterior.

Las camionetas usadas también tuvieron un comportamiento expansivo: se transfirieron 17.137 unidades, un 6,6% más que en agosto de 2025.

Los vehículos comerciales usados, en tanto, registraron 6.317 transferencias, con un crecimiento interanual de 4,3%.

Aunque experimentaron una disminución de 2%, los vehículos de pasajeros continuaron liderando el volumen de operaciones, con 37.153 unidades transferidas durante agosto. Esta cifra representó el 42,7% del total de vehículos livianos y medianos usados comercializados durante el mes.

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Personas naturales concentran las compras

Por tipo de comprador, las personas naturales mantuvieron una amplia mayoría de las operaciones. Durante agosto realizaron 73.517 transferencias, equivalentes al 83,8% del total.

Las empresas, por su parte, concentraron el 16,2%, con 14.231 unidades adquiridas.

Las cifras de CAVEM muestran así que el mercado de vehículos usados continúa teniendo un papel central en el sector automotor chileno, con un crecimiento acumulado superior al 4% y un volumen de operaciones que supera ampliamente al de los vehículos nuevos.

Fuente: Presslatam.