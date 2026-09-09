Academia de Modelos Mass prepara casting inclusivo para Fashion Rancagua 2026

Con una convocatoria abierta a participantes de distintas edades, comunas y regiones del país, la Academia de Modelos Mass prepara el casting que permitirá seleccionar a los modelos que serán parte de la tercera edición de Fashion Rancagua 2026, evento de moda programado para el próximo 24 de octubre en el Club Ansco.

La jornada se desarrollará este sábado 12 de septiembre, desde las 14:00 horas, en el Salón Principal Samuel Román de la Casa de la Cultura de Rancagua, tomando en cuenta que la participación será presencial, por orden de llegada y sin necesidad de inscripción previa.

La directora de Academia de Modelos Mass y del evento Fashion Rancagua 2026, Marisel González Díaz, destacó el carácter inclusivo de la convocatoria, señalando que la única exigencia de edad, es tener al menos cinco años.

“El casting es completamente inclusivo, sin ningún tipo de requisito físico, porque hoy la moda es para todos y existen diseñadores que trabajan con todo tipo de cuerpos y estaturas. No queremos mantener un estigma de belleza”, explicó.

La convocatoria no se limita a modelos pertenecientes a la academia, sino que busca incorporar nuevos rostros y talentos provenientes de distintas comunas de la región y también de otras zonas del país. De esta manera, la organización espera ampliar el alcance de un evento que este año tendrá su tercera versión.

González señaló que, Fashion Rancagua ha ido creciendo, y que, para esta edición, ya existe interés de diseñadores y participantes, incluso provenientes del extranjero. “Queremos conocer más gente, que se una más gente, más comunas de la región y también más regiones”, indicó.

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17 años formando talentos

La Academia de Modelos Mass cuenta con una trayectoria de 17 años, período en el que, según explicó su directora, el trabajo no solo se ha concentrado en el aprendizaje del modelaje, sino también en fortalecer el desarrollo personal y la autoestima de sus integrantes.

“Cuando potencias que ellas estén sanas de adentro hacia afuera y aprendan a quererse, sale lo mejor de cada una de ellas y lo que entregan en el escenario es maravilloso”, sostuvo González.

El proyecto Fashion Rancagua también contempla la participación de otros actores vinculados a la industria de la moda, entre ellos diseñadores, maquilladores, peluqueras y profesionales ligados al mundo de la imagen.

Para esta jornada de selección se conformó además un jurado integrado por reconocidos exponentes del área, entre ellos: el estilista internacional Carlos Padilla, director de Miss Universo Machalí; Claudia Camper, actual Miss Universo Machalí; el director de academia y creador de los RG Awards, Rodrigo Gaete, y la diseñadora y emprendedora Vanessa, de la marca Divina Un Sol.

El jurado tendrá la misión de evaluar aspectos como pasarela, presencia escénica y las características de cada participante, con miras a conformar el grupo de modelos que será parte de Fashion Rancagua 2026.

La invitación, finalmente, es para quienes quieran incursionar en el mundo del modelaje y para quienes simplemente deseen vivir una nueva experiencia sobre una pasarela. No existen requisitos de estatura, peso o características físicas, y pueden participar personas de distintas edades a partir de los cinco años.