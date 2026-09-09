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Acusado de atacar a mujer cerca de tribunales fue detenido

El hecho ocurrió el pasado 12 de julio en las inmediaciones del Juzgado de Garantía de Rancagua. El detenido quedó en prisión preventiva durante los 80 días fijados para la investigación.
Operativo del OS-9 de Carabineros en Rancagua
El OS-9 de Carabineros detuvo a un hombre investigado por un ataque ocurrido cerca del Juzgado de Garantía de Rancagua.

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Una investigación desarrollada por el OS-9 de Carabineros O’Higgins, en coordinación con el Ministerio Público, permitió detener a un hombre imputado por un ataque contra una mujer ocurrido el pasado 12 de julio en las inmediaciones del Juzgado de Garantía de Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la víctima, de 54 años, se encontraba en la vía pública, en la parte posterior del tribunal, cuando habría sido abordada por el imputado, quien la habría agredido hasta dejarla inconsciente para posteriormente cometer un abuso sexual.

Tras la denuncia, personal especializado del OS-9 realizó diversas diligencias para establecer la identidad y ubicación del sospechoso. La investigación permitió gestionar una orden de detención, que fue concretada en las afueras de uno de los inmuebles asociados al hombre.

Durante el procedimiento fueron incautadas diversas prendas de vestir que, según los antecedentes investigativos, corresponderían a las utilizadas por el imputado al momento de los hechos.

El detenido tiene 32 años y es de nacionalidad venezolana. Tras su detención fue puesto a disposición de la justicia y pasó a control por los delitos de lesiones menos graves y abuso sexual.

El tribunal decretó su prisión preventiva y estableció un plazo de 80 días para la investigación.

Las diligencias continuarán para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades que correspondan.

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