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Bomberos de Rapel finalizaron capacitación de rescate acuático

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Voluntarios de la Segunda Compañía de Bomberos de Rapel finalizaron una capacitación de tres días en rescate acuático, fortaleciendo sus conocimientos y herramientas para responder ante este tipo de situaciones.

Este logro adquiere especial importancia para la comuna de Navidad  y sus alrededores, ya que permite contar con voluntarios capacitados en esta especialidad más cerca del territorio, sumando nuevas capacidades para la respuesta ante este tipo de situaciones.

La cercanía de estos voluntarios también representa una ventaja importante frente a una eventual emergencia, considerando que actualmente el apoyo especializado puede requerir el traslado de equipos desde sectores como Las Cabras. Con personal preparado en Rapel, se podrá contar con una respuesta más rápida y eficiente cuando sea necesario.

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