Se enfrentan Cienciano y MC Torque por la llave 4

El partido entre Cienciano y MC Torque, por la llave 4 de la Copa Sudamericana, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 21:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El encargado de impartir justicia en el partido será Wilton Pereira Sampaio.
Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: Cienciano 1 vs Melgar 1 (5-4 en penales a favor de Cienciano) (5 de marzo)
- Fase de Grupos: Juventud 1 vs Cienciano 1 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Cienciano 2 vs Puerto Cabello 0 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Puerto Cabello 3 vs Cienciano 0 (5 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
- Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Juventud 1 (27 de mayo)
- Playoffs Octavos: Lanús 2 vs Cienciano 0 (22 de julio)
- Playoffs Octavos: Cienciano 4 vs Lanús 0 (29 de julio)
- Octavos de Final: Cienciano 6 vs Botafogo 1 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Botafogo 1 vs Cienciano 0 (20 de agosto)
Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)
- Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
- Octavos de Final: MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto)
Horario Cienciano y MC Torque, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
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