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Cobresal vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno

Coquimbo Unido se mide ante Cobresal en el estadio Claro Arena el sábado 12 de septiembre a las 15:00 horas.

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A partir de las 15:00 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Coquimbo Unido enfrentará a Cobresal en el estadio Claro Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato chileno.

Así llegan Cobresal y Coquimbo Unido

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

Cobresal recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Deportes Limache. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido cayó derrotado 2 a 4 ante Universidad de Chile. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 8.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Coquimbo Unido se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG – 5 PE – 8 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26
2 U. Católica 39 22 12 3 7 16
3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13
10 Coquimbo Unido 29 21 8 5 8 1
15 Cobresal 21 22 6 3 13 -11

Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs U. Concepción: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobresal y Coquimbo Unido, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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