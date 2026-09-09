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Comunidad educativa de Escuela de Zúñiga realizó simulacro de sismo con participación de equipos de emergencia

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Una importante jornada de prevención y preparación ante emergencias se desarrolló en la comunidad educativa del sector Zúñiga, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, donde estudiantes y funcionarios de la escuela del sector  participaron en un simulacro de sismo destinado a evaluar los tiempos de reacción, evacuación y coordinación frente a una eventual emergencia.

En el ejercicio participaron voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua, personal de Carabineros, funcionarios de salud de la Posta El Manzano, integrantes del Departamento de Seguridad de la Corporación de Desarrollo y personal encargado de la seguridad del establecimiento educacional.

Uno de los principales objetivos de la actividad fue poner a prueba los protocolos de respuesta y coordinación entre la comunidad educativa y los distintos organismos de emergencia.

Durante el simulacro, Bomberos realizó además un ejercicio de rescate de una persona que se encontraba atrapada al interior de las dependencias de la escuela. De esta manera, los voluntarios pudieron poner en práctica sus procedimientos de búsqueda, atención y posterior evacuación de una víctima ante una situación de emergencia.

La actividad permitió evaluar el funcionamiento de los protocolos establecidos, identificar fortalezas y detectar aquellos aspectos que requieren ser mejorados, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad educativa ante una eventual emergencia real.

Desde el establecimiento destacaron la importancia de este tipo de ejercicios y agradecieron la disposición y colaboración de todas las instituciones que participaron en la jornada, enfatizando que el trabajo coordinado y la preparación son fundamentales para proteger la seguridad y el bienestar de estudiantes y funcionarios.

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