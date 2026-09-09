Cuadro Verde de Carabineros deleitó con sus acrobacias a los granerinos

El tradicional Cuadro Verde de Carabineros de Chile se presentó en el Estadio Covigra de la comuna de Graneros, regalando una jornada de emoción y alegría, especialmente a los niños y niñas que disfrutaron de cada pirueta y maniobra de los jinetes y caballos.

Fue una experiencia que acercó las tradiciones a la comunidad y que quedó en el recuerdo de grandes y pequeños que asistieron a la actividad abierta y gratuita. Fue un encuentro lleno de entusiasmo, donde los asistentes disfrutaron de cerca la música y las altas destrezas ecuestres en un gran ambiente familiar, todo en torno del gran espectáculo que mostraron los funcionarios sobre el césped del estadio.