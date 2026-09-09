Deportes Rancagua buscará bajar al puntero Lautaro de Buin

Un partido de campanillas tendrá lugar el sábado próximo en el estadio municipal Patricio Mekis. Deportes Rancagua, por la fecha 22 (de 26), recibirá al puntero de la Tercera División A, Lautaro de Buin.

El “Depo” que está en zona de clasificación para la liguilla por el ascenso -quinto con 34 unidades- se medirá contra al “Toqui” cuadro que lidera la tabla con 43 puntos.

En ese sentido, el club local ya estableció que el lance se disputará el sábado al mediodía en la cancha de la calle Viña del Mar, donde los boletos tendrán un costo de 3 mil pesos.

Este duelo, para el futuro del equipo que dirige Ítalo Pinochet es clave con el fin de abrochar su paso a la post temporada, más cuando que en las últimas fechas enfrentará al segundo y tercero de la clasificación (Malleco Unido y Quintero Unido), además de Rodelindo Román e Imperial Unido.

Para Deportes Rancagua, además, será la oportunidad para volver a vencer al cuadro de Buin pues, cuando Pinochet tomó el equipo, se estrenó visitando la cancha de Lautaro donde se impuso por 2-0.