Corinthians se enfrentará a Estudiantes por la llave 1

Hoy desde las 21:30 horas, El Pincha y Corinthians se enfrentan por la llave 1 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Tierra de Campeones.
El encuentro será supervisado por Esteban Ostojich, el juez encargado.
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
- Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
- Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
- Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Corinthians 1 vs Rosario Central 0 (20 de agosto)
Horario Estudiantes y Corinthians, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
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