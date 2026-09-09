Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Fue detenido por microtráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego

Carabineros de Mostazal detuvo a un hombre de 27 años tras una alerta de la Central de Cámaras Municipales. En el procedimiento se incautaron drogas, dinero, un cartucho de escopeta, dos escopetas artesanales y un revólver de fogueo adaptado para efectuar disparos.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Un hombre de 27 años fue detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Mostazal, luego de que operadores de la Central de Cámaras Municipales alertaran sobre la presencia de un sujeto que aparentemente portaba un arma de fuego.

Ante la alerta, personal policial concurrió al lugar y fiscalizó al individuo, identificado con las iniciales C.A.P.G., quien mantenía antecedentes policiales, aunque sin órdenes judiciales vigentes.

Durante la revisión de sus vestimentas, los funcionarios encontraron e incautaron pasta base de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El procedimiento también permitió decomisar un cartucho de escopeta calibre 12, dos escopetas de fabricación artesanal y un revólver de fogueo marca Olympic, adaptado para efectuar disparos.

El detenido pasó a control de detención, quedando a disposición de la justicia.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Banfield igualó el juego ante Dep. Riestra
4 minutos hace
Sporting Lisboa fue más y venció por 3 a 1 a Galatasaray
2 horas hace
Arsenal logró la victoria por 1 a 0 ante Napoli
2 horas hace
EN VIVO: Banfield igualó el juego ante Dep. Riestra
4 minutos hace
Sporting Lisboa fue más y venció por 3 a 1 a Galatasaray
2 horas hace
Anuncios
797862_0
EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Santos lidera 1-0 sobre Atlético Mineiro
793870_0
EN VIVO: ¡Ya se juega la etapa complementaria! Palmeiras vence a Liga de Quito por 1-0
Anuncios
La otra cara del superciclo del cobre
Resultados PISA y tecnologías
6 cuadro verde
Cuadro Verde de Carabineros deleitó con sus acrobacias a los granerinos
922A1312
Academia de Modelos Mass prepara casting inclusivo para Fashion Rancagua 2026
Anuncios
ohiggins renovaciones 1
O’Higgins abrocha seis renovaciones para próximas temporadas
797171_0
Palestino vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
797167_0
Cobresal vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
797172_0
Ñublense vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
Operativo del OS-9 de Carabineros en Rancagua
Acusado de atacar a mujer cerca de tribunales fue detenido
793868_0
Corinthians se enfrentará a Estudiantes por la llave 1
Anuncios