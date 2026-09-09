Fue detenido por microtráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego

Un hombre de 27 años fue detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Mostazal, luego de que operadores de la Central de Cámaras Municipales alertaran sobre la presencia de un sujeto que aparentemente portaba un arma de fuego.

Ante la alerta, personal policial concurrió al lugar y fiscalizó al individuo, identificado con las iniciales C.A.P.G., quien mantenía antecedentes policiales, aunque sin órdenes judiciales vigentes.

Durante la revisión de sus vestimentas, los funcionarios encontraron e incautaron pasta base de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El procedimiento también permitió decomisar un cartucho de escopeta calibre 12, dos escopetas de fabricación artesanal y un revólver de fogueo marca Olympic, adaptado para efectuar disparos.

El detenido pasó a control de detención, quedando a disposición de la justicia.