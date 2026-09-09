La otra cara del superciclo del cobre

Carolina Erices – Académica de Ingeniería en Minas y Geología UNAB.

El cobre volvió a hacer historia el 17 de agosto al cerrar en 673,58 centavos de dólar por libra en la Bolsa de Metales de Londres, un nivel que no solo constituye un récord, sino que modifica las expectativas macroeconómicas de Chile. Con un precio promedio anual cercano a US$6,00 por libra, equivalente a un incremento del 39% respecto de 2025, la recaudación fiscal podría aumentar en más de US$9.000 millones solo por efecto precio. Sin embargo, esta lectura es incompleta si no se incorpora la dimensión técnica que explica el fenómeno: el cobre está caro porque la oferta global está restringida por factores geológicos, geometalúrgicos y operacionales que limitan la producción efectiva. Los inventarios en Londres se encuentran en mínimos y las principales operaciones han recortado sus guías de producción por razones estructurales. Esto se traduce en un aumento del costo marginal y en una menor elasticidad de oferta, amplificando la sensibilidad del precio ante perturbaciones climáticas o geológicas. La raíz del problema es geológica: los yacimientos muestran leyes decrecientes, mayor complejidad mineralógica, aumento del ratio estéril/mineral y variabilidad geometalúrgica que afecta recuperación y consumo energético.

Estas condiciones no se resuelven con más inversión, sino con información geológica de alta resolución, QA/QC riguroso, modelos geoestadísticos robustos y dominios geometalúrgicos bien definidos. Antes de que exista una tonelada comercializable, existe un modelo que determina continuidad espacial, distribución de leyes y niveles de incertidumbre que condicionan la estimación de recursos y la conversión a reservas. Un error de 2–3% en muestreo o análisis puede distorsionar variogramas, afectar la clasificación de recursos y generar sobreestimación de reservas, con impactos directos en secuencias y flujos de caja. La geometalurgia conecta la roca con la planta y, por extensión, con la economía del proyecto. La variabilidad en dureza, mineralogía y alteración determina la estabilidad del throughput, el consumo energético y la recuperación metalúrgica. Un dominio mal definido puede reducir la recuperación en varios puntos porcentuales, lo que en operaciones de gran escala implica pérdidas significativas y altera la predictibilidad de los ingresos fiscales.

El alza del precio del cobre refleja tanto la escasez del metal como la escasez de profesionales capaces de caracterizar depósitos complejos, reducir incertidumbre y sostener la reposición de reservas. Según Cochilco, la cartera de inversión minera 2024–2033 asciende a US$83.181 millones, pero el cuello de botella no es financiero: es técnico. S&P Global advierte que el déficit de geólogos y metalurgistas puede encarecer los proyectos entre 8% y 12%, mientras la Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda de cobre crecerá entre 40% y 50% en la próxima década. La brecha de capital humano especializado se convierte así en un factor económico determinante. El precio récord del cobre es solo la superficie del fenómeno. La continuidad de la producción —y con ella, la estabilidad fiscal y la posición de Chile en el mercado global— depende de la calidad del conocimiento del depósito y de la disponibilidad de profesionales capaces de sostener estos procesos.