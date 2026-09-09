O’Higgins abrocha seis renovaciones para próximas temporadas

Desde agosto, en O’Higgins están trabajando fuertemente en renovaciones del plantel de cara a los desafíos de temporada venideras.

En ese sentido, el último firmado es el lateral izquierdo Leandro Díaz. El jugador, de 27 años, continuará en Rancagua hasta diciembre de 2027. 23 son los encuentros donde ha participado este año, sumando dos tantos.

Además de Díaz, en los últimos dos meses han renovado el defensor Nicolás Garrido (hasta diciembre 2028), y los delanteros Joaquín Tapia (diciembre 2029) y Rodrigo Godoy (diciembre 2028). Así también, hasta diciembre de 2029 actualizaron su contrato el portero Omar Carabalí y el lateral Felipe Faúndez.

¿Quiénes finalizan a fin de año?

Son varios los futbolistas que, por contrato, finalizan su vínculo con el Capo. A saber: Jorge Peña, Alan Robledo, Luis Pavez, Benjamín Rojas, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello, Walter Bou, Arnaldo Castillo, Thiago Vecino, Esteban Moreira y Tomás Avilés. También finaliza en diciembre el delantero Esteban Calderón, hoy cedido a préstamo en Ñublense.

En tanto, quienes vencen su contrato a partir de la próxima temporada son: Miguel Brizuela (diciembre 2027), Bastián Yáñez (diciembre 2027), Martín Maturana (diciembre 2027), Santiago Toloza (diciembre 2029) e Ignacio Schor (diciembre 2027).

Contratos profesionales para canteranos

Además de las renovaciones, también han hecho noticia desde el Monasterio Celeste los primeros contratos profesionales para cuatro canteranos. Se trata de Ignacio Cerda, Baltazar Oróstica, Javier Gutiérrez y Benjamín Pérez.

El defensor Nicolás Garrido también abrochó su continuidad en la celeste.

Tres nominados para los Odesur 2026

Tres futbolistas de O’Higgins formarán parte de la Sub20 que representará a Chile en los Juegos Odesur 2026.

Hacia Santa Fe, Argentina, viajarán José Movillo, Juan Poblete y Joaquín Muñoz, quienes fueron convocados por el técnico Sebastián Miranda.