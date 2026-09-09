Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3

Palmeiras y LDU Quito juegan hoy por la llave 3 de la Copa Libertadores. El encuentro comienza a las 19:00 horas en el estadio Nubank Parque.

En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2025, y Palmeiras resultó vencedor por 4 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)

: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)

: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)

: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)

: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)

: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)

: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo) Octavos de Final : Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)

: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto) Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)

: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)

: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril) Fase de Grupos : Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)

: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)

: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)

: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo) Octavos de Final : Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)

: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto) Octavos de Final: Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto)

Horario Palmeiras y Liga de Quito, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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