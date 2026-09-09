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Palmeiras recibirá a Liga de Quito por la llave 3

Te contamos la previa del duelo Palmeiras vs Liga de Quito, que se enfrentan en el estadio Nubank Parque hoy a las 19:00 horas. Jesús Valenzuela Sáez será el árbitro del partido.

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Palmeiras y LDU Quito juegan hoy por la llave 3 de la Copa Libertadores. El encuentro comienza a las 19:00 horas en el estadio Nubank Parque.

En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2025, y Palmeiras resultó vencedor por 4 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 0 vs Mirassol 0 (5-4 en penales a favor de Liga de Quito) (20 de agosto)
Horario Palmeiras y Liga de Quito, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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