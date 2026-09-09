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Rancagüinos ya conocen sus cruces de play-off en la Liga de Desarrollo

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Culminada la ronda grupal en la Liga de Desarrollo 2026, se conoció el fixture para los cruces de play-off en esta competencia cestera masculina.

Básquetbol O’Higgins, que fue tercero en el grupo G (1-5) se medirá contra el segundo de la zona H, Truenos de Talca (5-3). El lance se disputará el domingo a las 16 horas el gimnasio Cendyr Sur de la capital de la región del Maule.

En tanto, Rancagua CAF, que ocupó la tercera plaza en el H (5-3), se verá las caras contra el 2 del grupo G, Club Providencia (4-2). El duelo tendrá lugar el sábado a las 16 horas en el gimnasio El Aguilucho (Santiago).

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