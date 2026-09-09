Resultados PISA y tecnologías

Los resultados de PISA 2025 son preocupantes. Los datos muestran que seis de cada diez estudiantes chilenos no alcanzan el nivel básico en Matemática y nuestro desempeño también retrocede en Lectura. Sin embargo, la caída no es exclusivamente chilena. En la última década, el promedio OCDE disminuyó 22 puntos en Matemática y 28 en Lectura. Esto obliga a ampliar la pregunta: ¿estamos enseñando y aprendiendo en las mismas condiciones que hace diez años?

La creciente exposición a pantallas, redes sociales y, más recientemente, a la inteligencia artificial está transformando la manera en que los jóvenes acceden a la información, leen y sostienen su atención. En Chile, casi la mitad de los estudiantes declara que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales durante las clases de Ciencias. No podemos afirmar que la tecnología explique por sí sola la caída, pero tampoco podemos ignorar que el entorno en que ocurre el aprendizaje ha cambiado profundamente.

El desafío educativo ya no consiste solo en incorporar más tecnología. Necesitamos fortalecer aprendizajes fundamentales como la lectura y la matemática y, al mismo tiempo, desarrollar en estudiantes, docentes y escuelas las capacidades para aprender en este nuevo entorno. La tecnología avanza rápidamente; la pregunta es si nuestros sistemas educativos están aprendiendo a la misma velocidad.

Armando Rojas Jara

Académico Facultad Educación UDD