Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3

La previa del choque de Santos ante Atlético Mineiro, a disputarse en el Vila Belmiro hoy desde las 19:00 horas. El árbitro será Alexis Herrera.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Santos y Atl.Mineiro se ven las caras hoy en el Vila Belmiro, en el marco de la llave 3 de la Copa Sudamericana. El partido comienza a las 19:00 horas.

Alexis Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)
  • Playoffs Octavos: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)
  • Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)
  • Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Macará 0 vs Santos 0 (20 de agosto)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)
Horario Santos y Atlético Mineiro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios

Atlético Mineiro visita a Santos por la llave 3

La previa del choque de Santos ante Atlético Mineiro, a disputarse en el Vila Belmiro hoy desde las 19:00 horas. El árbitro será Alexis Herrera.
Anuncios

Comparte esta noticia

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Por la llave 1, Dep. Riestra recibirá a Banfield
41 minutos hace
Napoli recibirá a Arsenal por la fecha 1
1 hora hace
Galatasaray visita a Sporting Lisboa por la fecha 1
1 hora hace
Por la llave 1, Dep. Riestra recibirá a Banfield
41 minutos hace
Napoli recibirá a Arsenal por la fecha 1
1 hora hace
Anuncios
793868_0
Corinthians se enfrentará a Estudiantes por la llave 1
798284_0
Deportes Iquique y Dep. Santa Cruz se miden por la fecha 25
Anuncios
798278_0
San Marcos se enfrentará a Recoleta por la fecha 25
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
Revolución tecnológica y el desafío humano de no dejar de pensar
BOCA_VS_PLATENSE_143
Boca Juniors se quedó con el triunfo 1-0 en la ida
Anuncios
AAAJ_VS_FLUMINENSE_25
El duelo de ida fue para Fluminense 2-0
Foto 4 (1)
Ciclo de Ciclos: cinco años llevando la bicicleta y la ciudad a la pantalla.
798285_2
D. Puerto Montt no logró superar la firmeza de Rangers y cayó 2 a 1
Medicina UOH no es solo una carrera. Es una oportunidad para nuestra región.
1 incendio pichilemu...
Incendio afectó dependencia de agrupación Jucum en Pichilemu
1 detenidos san fernando....
Dos adolescentes fueron detenidos portando armas de fuego y drogas
Anuncios
PARO 1
Estudiantes de Medicina UOH otra vez en paro
linares colchagua
Colchagua y la relatividad del éxito
ciclismo regional 2
En San Fernando se disputó segunda fecha del Regional de Ciclismo
WhatsApp Image 2026-09-08 at 13.16.59
Dreams renueva certificación en igualdad de género y conciliación hasta 2029
Anuncios
Corte de Apelaciones de Rancagua confirma condenas por homicidio ocurrido en Pichilemu
Corte de Rancagua confirma condenas por homicidio ocurrido en Pichilemu
TREN 3
Después de 10 años, el tren vuelve a detenerse en Requínoa
798280_0
U. San Felipe recibirá a San Luis por la fecha 25
desfile batalla 6
El 2 de Octubre se acerca y seguimos sin saber nada del desfile
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
imagen_2026-09-07_231237651
Stephanie Vaquer cae ante Liv Morgan en RAW y buscará el título mundial en Chile
_DSC0869
Claudio Mardones, operador experto de Molienda Convencional CIO:“La experiencia se debe compartir con quienes van llegando”
797162_2
Daniel Castro anotó un doblete en la goleada 3-0 de Deportes Limache a Cobresal