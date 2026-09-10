Argelia anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno de Argelia ha anunciado este jueves su decisión de romper relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos (EAU), ante lo que describe como «el creciente número de acciones provocadoras y hostiles» por parte de Abú Dabi, que por ahora no se ha pronunciado sobre la decisión de Argel.

«Argelia ha decidido romper relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos tras agotar todos los medios posibles para preservar las relaciones bilaterales», ha dicho el Ministerio de Exteriores argelino, según ha recogido la agencia estatal de noticias, APS.

Así, ha recalcado que «Argelia ha demostrado gran moderación y un fuerte sentido de la responsabilidad ante el creciente número de acciones provocadoras y hostiles de EAU» y ha asegurado que trasladó previamente advertencias sobre «las graves consecuencias» que tendría lo que describe como «un comportamiento lamentable e injustificable» por parte del país asiático.

«A pesar de estas numerosas advertencias, EAU ha persistido en sus acciones, que lamentablemente han traspasado los límites de lo aceptable o tolerable en las relaciones entre dos Estados soberanos y no pueden quedar impunes», ha señalado la cartera, que ha desvelado que la decisión ha sido trasladada durante la jornada al embajador emiratí en Argel.

En este sentido, ha reseñado que también se ha notificado al embajador emiratí que tiene «un plazo de 48 horas para acatar la decisión» de Argel, que por ahora no ha dado más detalles sobre las acciones que habría llevado a cabo EAU, que en 2020 decidió establecer relaciones diplomáticas con Israel, paso dado posteriormente por Marruecos.