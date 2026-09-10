Audax Italiano vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno

El duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato chileno se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas.

Así llegan Audax Italiano y O'Higgins

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano derrotó por 1 a 0 a D. Concepción en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos del campeonato chileno

O'Higgins llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a U. La Calera. En las últimas fechas obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 10.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y O'Higgins resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 25 puntos (6 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (8 PG – 3 PE – 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 53 22 17 2 3 26 2 U. Católica 39 22 12 3 7 16 3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 13 11 O'Higgins 27 22 8 3 11 -7 12 Audax Italiano 25 22 6 7 9 -6

Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs U. Católica: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 24: vs Huachipato: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Horario Audax Italiano y O'Higgins, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

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