Balance GEC 2026: No registra Preemergencias ni Emergencias Ambientales y duplica fiscalización en el valle central

El valle central de O’Higgins presenta resultados positivos en materia de episodios críticos de calidad del aire durante 2026. Así fue dado a conocer durante el seminario “Hacia un aire más limpio: avances y desafíos del Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle Central de O’Higgins”, organizado por la Seremi del Medio Ambiente O´Higgins, instancia en la que se abordaron los avances en la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) y el balance de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) correspondiente a este año.



De acuerdo con los antecedentes presentados, durante la Gestión de Episodios Críticos – la cual se desarrolló desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2026- en el Valle Central de O’Higgins se constataron 12 alertas ambientales por material particulado respirable MP2,5 sin constatarse ningún episodio de Preemergencia ni Emergencia Ambiental.



El balance da cuenta de una evolución positiva respecto de años anteriores, con episodios de contaminación que han sido más acotados, aislados y de menor duración, evitando la ocurrencia de jornadas consecutivas con niveles de contaminación perjudiciales para la salud de la población, dando por resultado 67 días en nivel Bueno y un total de 122 horas en nivel de Alerta por MP2,5 durante todo el periodo GEC.



El Seremi del Medio Ambiente de O’Higgins, José Pablo Lagos, destacó que estos resultados responden a un trabajo que involucra tanto las medidas establecidas en el PDA como el compromiso de la ciudadanía.

“Este balance nos entrega una señal positiva y demuestra que las medidas del Plan de Descontaminación Atmosférica están generando resultados. Durante este año no hemos tenido episodios de Preemergencia ni Emergencia Ambiental, y eso es muy importante, porque significa que hemos logrado reducir la intensidad y duración de los episodios de contaminación. Pero también queremos destacar el compromiso de las personas, que han ido comprendiendo la importancia de cumplir las medidas durante estos periodos. El desafío ahora es mantener estos avances y seguir trabajando para mejorar la calidad del aire de manera permanente”, señaló la autoridad.

La Delegada Presidencial Regional de O’Higgins, Susana Pinto, valoró el trabajo intersectorial desarrollado para enfrentar la contaminación atmosférica y llamó a mantener el compromiso durante los próximos años. “Los resultados que estamos conociendo hoy son una buena noticia para las familias del valle central de O’Higgins, pero también nos plantean el desafío de seguir avanzando. La descontaminación del aire requiere del

compromiso de todos: de las instituciones públicas, de los municipios y, especialmente, de la ciudadanía. Como Gobierno seguiremos fortaleciendo el trabajo coordinado y las acciones que nos permitan proteger la salud de las personas y avanzar hacia una mejor calidad del aire en nuestro valle central”.



Fiscalización y cumplimiento de las medidas



Durante el Seminario también se dieron a conocer los antecedentes de las acciones de fiscalización desarrolladas por la Seremi de Salud de O’Higgins en el marco de la Gestión de Episodios Críticos.

Al respecto, la Seremi de Salud de la región de O´Higgins, Dra. Daniela Zavando, sostuvo que “como autoridad sanitaria, hemos reforzado nuestro compromiso con el Plan de Descontaminación Atmosférica de nuestro valle central, lo cual se traduce que en este periodo hemos doblado el número de recorridos que se realizaron el año anterior, pasando de un poco más de 8 mil recorridos a más de 16 mil, lo cual se demuestra en los resultados

de sumarios sanitarios, ya que en el año 2025 se cursaron 22 sumarios sanitarios y durante este año ya sobrepasamos los 150. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso por cuidar la salud pública”.

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Educación ambiental y trabajo territorial



Otro de los factores destacados durante la jornada fue el trabajo de difusión y educación ambiental desarrollado durante el año por la Seremi del Medio Ambiente. A través de talleres y charlas en distintas comunas de la zona saturada, dirigidas a comunidades y establecimientos educacionales, se ha buscado acercar a la ciudadanía información sobre las medidas del PDA, la Gestión de Episodios Críticos y la importancia de adoptar conductas que contribuyan al cuidado de la calidad del aire.



Estas actividades han contado con el apoyo logístico y la colaboración de los municipios de la zona saturada, fortaleciendo la coordinación territorial y permitiendo ampliar el alcance de la información hacia las comunidades.



Así también, se dio cuenta de la instalación de sensores de medición de calidad del aire en las 17 comunas del valle central de O´Higgins, dispositivos permitieron registrar los niveles de Material Particulado Fino MP2,5 en tiempo real 24/7 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, complementando la información entregada por la red oficial de monitoreo de calidad del aire que se encuentran ubicadas en Rancagua (2), Rengo (1) y San Fernando (1) y que miden en forma permanente durante todo el año material particulado MP10, MP2,5, además de otros contaminantes y variables meteorológicas.



El seminario permitió además analizar los desafíos que persisten en materia de descontaminación atmosférica y relevar la importancia de mantener el trabajo conjunto entre los organismos públicos, los municipios y las comunidades para consolidar los avances alcanzados.