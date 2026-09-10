Carabinero encuentra billetera con dinero y documentación y logra devolverla a su propietario

Un destacado gesto de honestidad y vocación de servicio protagonizó recientemente el suboficial de Carabineros, Joaquín Sepúlveda Ceballos, perteneciente a la Tenencia Pirihueico Fronteriza, en la Región de Los Lagos.

El funcionario policial se encontraba haciendo uso de sus días libres y viajaba desde Santiago hacia la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, cuando encontró una billetera que contenía documentación personal y dinero en efectivo.

Ante esta situación, el suboficial inició las gestiones necesarias para ubicar al propietario de la billetera, con el objetivo de devolverle sus pertenencias. Finalmente, coordinó la entrega de la documentación, el dinero y la billetera en dependencias de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Vicente, instancia en la que también participó personal de la Oficina Modelo de Integración Comunitaria de dicha unidad policial.

Desde Carabineros destacaron la acción del funcionario, señalando que este gesto refleja la vocación de servicio que caracteriza a sus integrantes, incluso cuando se encuentran fuera de sus funciones y haciendo uso de sus días libres.

La persona afectada agradeció la conducta del suboficial Sepúlveda Ceballos, especialmente porque había dado por perdida tanto su documentación personal como el dinero que llevaba en la billetera.