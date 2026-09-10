Cobresal se enfrentará ante Coquimbo Unido por la fecha 23

A partir de las 15:00 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Coquimbo Unido enfrentará a Cobresal en el estadio Claro Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 23 del campeonato chileno.
Así llegan Cobresal y Coquimbo Unido
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno
Cobresal recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Deportes Limache. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 5 a favor.
Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno
Coquimbo Unido cayó derrotado 2 a 4 ante Universidad de Chile. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 8.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Coquimbo Unido se impuso por 3 a 2.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG – 5 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|53
|22
|17
|2
|3
|26
|2
|U. Católica
|39
|22
|12
|3
|7
|16
|3
|Universidad de Chile
|39
|22
|11
|6
|5
|13
|10
|Coquimbo Unido
|29
|21
|8
|5
|8
|1
|15
|Cobresal
|21
|22
|6
|3
|13
|-11
Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 24: vs U. Concepción: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobresal y Coquimbo Unido, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.