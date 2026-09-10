Cobreloa necesita el triunfo ante D. Antofagasta para llegar a la cima

Desde las 20:00 horas, D. Antofagasta y Cobreloa se enfrentan hoy por la fecha 25 del campeonato 2026, en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.
Así llegan D. Antofagasta y Cobreloa
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026
D. Antofagasta busca levantarse de su derrota ante Recoleta en el Bicentenario Calvo y Bascuñan. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 9 goles marcados y con 4 en su arco.
Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026
Cobreloa cayó 2 a 4 ante San Luis. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa lo ganó por 2 a 0.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 37 puntos (10 PG – 7 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 41 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (11 PG – 8 PE – 4 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Diego Flores Seguel.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|24
|12
|8
|4
|15
|2
|Cobreloa
|41
|23
|11
|8
|4
|15
|3
|San Luis
|38
|23
|10
|8
|5
|8
|4
|D. Antofagasta
|37
|23
|10
|7
|6
|17
|5
|Recoleta
|37
|24
|10
|7
|7
|3
Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs San Luis: 15 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Rangers: 4 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs San Marcos: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 26: vs Santiago Wanderers: 26 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Deportes Temuco: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Antofagasta y Cobreloa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.