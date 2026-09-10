El valor estratégico de “Científicos por un Día” en el CEAF: Cómo la ciencia regional inspira a las nuevas generaciones de investigadores.

El Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) consolida uno de sus hitos de vinculación con el medio más relevantes y orgánicos: el programa Científicos por un Día. Lejos de tratarse de una edición pasajera o aislada, su ejecución sistemática se alza como una iniciativa consolidada, impulsada desde el año 2016 por los propios investigadores del centro, cuyo impacto trasciende los muros institucionales para convertirse en un motor clave de transformación social y formativa en la región.

El pilar fundamental: El compromiso del Gobierno Regional y el Consejo Regional

Un aspecto sustancial que potencia y da viabilidad real a esta iniciativa es la decidida inversión y el apoyo articulado del Gobierno Regional de O’Higgins y del Consejo Regional. Su rol es gravitante, gracias a la inyección de recursos públicos destinados a fomentar la ciencia y la democratización del conocimiento al que pueden acceder niños y niñas de la región de O´Higgins.

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, sostuvo que “valoramos profundamente el desarrollo del programa ‘Científicos por un Día’ porque permite acercar la ciencia, la innovación y la investigación a nuestros niños, niñas y jóvenes, despertando en ellos nuevas vocaciones y oportunidades para su futuro”, agregando que este tipo de “iniciativas son fundamentales para avanzar hacia una Región de O’Higgins que genere conocimiento y sea capaz de enfrentar sus desafíos de manera innovadora, especialmente en áreas tan relevantes como la agricultura y el desarrollo sostenible”.

Esta alianza estratégica permite financiar el traslado de delegaciones escolares desde distintos puntos y comunas del territorio garantizando que la distancia geográfica no sea una barrera y asegurar una colación para cada estudiante. De este modo, las autoridades regionales y el centro científico confluyen en un objetivo común: dotar a la infancia de oportunidades equitativas, acercando la alta tecnología agrícola a quienes más lo necesitan y construyendo región desde la base del talento local.

“Científicos por un Día, es una iniciativa que nos llena de orgullo, porque durante estos años han sido cientos los niños y niñas de distintas comunas de O’Higgins que han podido conocer nuestro centro de investigación y acercarse a la ciencia. Queremos seguir sembrando vocaciones científicas y demostrando que el talento y las oportunidades también se construyen desde nuestra región. En ese desafío, el apoyo del Gobierno Regional y su Consejo Regional ha sido fundamental”, señalo Claudia Diaz Morales, Directora Ejecutiva del CEAF.

Un espacio inclusivo, sin sesgos y con visión de futuro

Gracias a este soporte financiero y logístico, el programa se erige como un espacio de participación completamente abierto y sin ningún tipo de sesgo. Confluyen en él estudiantes de realidades diversas: desde recintos educacionales altamente vulnerables hasta colegios con variados contextos socioeconómicos.

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En los laboratorios del CEAF no existen diferencias; la curiosidad infantil es la única protagonista, permitiendo que niños y niñas de las tres provincias, experimenten por igual la emoción de hacer ciencia.

Inmersión real: De las aulas a la vanguardia científica

Durante una intensa jornada matutina, los estudiantes dejan atrás las salas de clases para adentrarse en la realidad del quehacer científico. La actividad no se limita a una simple exposición teórica, sino que comprende talleres prácticos especializados a cargo de las distintas líneas de investigación del CEAF.

Ver trabajar a los estudiantes, deslumbrados frente a los microscopios, refleja el éxito de la iniciativa, respaldada por el Gobierno Regional de O’Higgins y el Consejo Regional, consolidando una inversión directa en el futuro de la innovación. En este ámbito, el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, se posiciona a la vanguardia de la divulgación científica en Chile, acercando el conocimiento, la investigación y la ciencia a las nuevas generaciones, fortaleciendo desde el territorio de O’Higgins, una cultura científica con sello regional.