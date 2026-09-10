Familias de Olivar culminaron proceso de formación en habilidades parentales

En Olivar se realizó la ceremonia de egreso del proceso “Apoyo a la Crianza y Habilidades Parentales”, instancia destinada a fortalecer las herramientas de las familias para acompañar el desarrollo y bienestar de niñas y niños.

La actividad fue encabezada por la alcaldesa María Estrella Montero y el seremi de Desarrollo Social y Familia, Cristian Flores, y contó con la participación de los concejales Rosa Pino y Carlos Miranda.

“Felicito a cada una de las personas que culminó este proceso. Fortalecer a nuestras familias significa también entregar mejores herramientas para el desarrollo de nuestros niños y niñas”, destacó la alcaldesa.