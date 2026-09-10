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Diario Digital

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HORÓSCOPO DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
Encontrarás lo que buscas en cuanto disperses un poco tu tenacidad en la consecución de tus objetivos. Alguien de tu entorno profesional, querrá ganarse tu confianza para sus propias aspiraciones en la empresa. Desconfía un poco de las personas que te rodean.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Tu relación se ha visto salpicada por habladurías de personas que ni te conocen y que sólo quieren perjudicarte. La envidia que despiertas a tu alrededor no te aporta ningún bien, por lo que deberías plantearte cambiar de círculo de amistades.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Debes centrarte en lograr pequeñas metas y olvidar las grandes pretensiones ahora que ya has llegado donde te habías propuesto. Controla tu desmedida ambición profesional, antes de que se convierta en un problema de difícil solución.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Tu fuerza de voluntad le ayudará a conseguir lo que deseas con ese problema de salud que te acecha. Días festivos para tu vida emocional. Las alegrías de pareja serán muchas y es posible que te hagan un valioso regalo.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Tus colaboradores o compañeros pueden estar confusos antes la actitud que mantienes ante algunos compromisos de trabajo. Si trabajas hoy tendrás tiempo de aclarar tus opiniones y mostrarles que hay otros caminos para conseguir lo mismo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Buen momento para tomar decisiones en el trabajo y posicionarte cara al futuro. En lo económico, debes obtener los ingresos suficientes para poner fin a una racha de gastos incontrolados que te ha dejado en números rojos.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Los pequeños detalles pueden llegar a ser los más importantes. Estarás empeñado en demostrar a lo grande tus sentimientos; una necesidad de ostentación que, sin embargo, no será reconocida por los demás. Procura cuidar tu salud, corres el riesgo de resfriarte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Si la inspiración que buscas no termina de aparecer, trata de alejar tu mente al máximo para ganar objetividad. Seguro que si te lo propones con la fuerza suficiente, los éxitos no se harán esperar. Puede ser un buen momento para un cambio de imagen.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Te muestras esquivo con la persona amada, y aunque necesitas toda tu independencia, sabes que tienes una conversación pendiente. En lo profesional, el momento es muy propicio para gestionar un aumento o un ascenso. Permanece alerta a las nuevas oportunidades que se avecinan.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Cuando crees llevar razón te muestras tajante en tus opiniones, sin conceder un margen de confianza a las personas que vas conociendo. La radicalidad nunca es buena consejera al catalogar a los demás, y menos cuando no los conoces mucho.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
El trabajo dará un giro importante y tendrás que ponerte las pilas antes de perder lo conseguido. Si solucionas estos incidentes, tu puesto estará más asentado que nunca. Lucha por lo que es tuyo ahora que eres fuerte en la empresa.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Necesitarás de toda tu paciencia para sobrellevar los asuntos familiares que afectan a tu relación sentimental. Si tu pareja lo está pasando mal, tendrás que apoyarle y no crearle más complicaciones. Mucha actividad en tu ámbito laboral.

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