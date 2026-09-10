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La fiscal de París confirma la identificación de 26 víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein en Francia

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(EUROPA PRESS) –

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha confirmado este jueves la identificación de 26 víctimas relacionadas con la red de tráfico sexual liderada por el fallecido magnate estadounidense Jeffrey Epstein en Francia y «otros nombres de posibles reclutadores» en el marco de la investigación abierta sobre Daniel Siad, que fue hallado muerto sin vida en su domicilio el pasado mes de julio.

«Tras la reapertura de la investigación preliminar en febrero de este año y a raíz de las revelaciones del caso Epstein, hemos contabilizado hasta el momento 26 víctimas. 24 de ellas están claramente identificadas y quedan ocho por ser escuchadas», ha señalado durante una entrevista con France Inter, detallando que algunas de ellas «viven en el extranjero».

Del total de 26, ha detallado que trece de ellas «nunca habían aparecido en ningún expediente», ni en el abierto sobre Jean-Louis Brunel –exasesor y agente de modelos francés vinculado al caso Epstein que fue hallado sin vida en la cárcel tras ser acusado de abuso sexual y violación de menores– ni en el de Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite París demandado por seis exmodelos por violación y trata de personas.

«Nos hemos planteado la posibilidad de implicar a personas de nacionalidad francesa, y también nos interesan las víctimas que pudieran haber sido víctimas en el extranjero de personas de nacionalidad francesa. Este caso nos lleva a Nueva York, París, Saint-Tropez y Cannes», ha dicho.

Beccuau ha tranquilizado a las víctimas que «se han visto afectadas» por el fallecimiento de Siad, vinculado a la red de tráfico sexual en Europa de Epstein. El caso «continúa» pese a su muerte, ha asegurado, «con el fin de identificar a todas las personas que puedan estar implicadas».

«Según los investigadores, actuaba como uno de los reclutadores de Epstein. De hecho, ya había prestado declaración y negado las acusaciones que se le atribuían públicamente (…) Hemos recibido otros nombres de posibles reclutadores», ha confirmado.

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«Para nosotros, la red de Epstein es una red laberíntica, y para salir de ella, no basta con tirar de un solo hilo, sino de docenas y docenas de hilos, y no tenemos intención de descuidar ninguno de ellos», ha precisado durante la entrevista.

La ramificación francesa del caso Epstein gira en torno a una red de intermediarios y agencias de modelos acusados de captar a jóvenes y menores de edad para el magnate estadounidense y su entorno, así como por ofrecer redes de contactos, información sensible e intermediación financiera al pederasta convicto.

Entre las figuras clave, además de las ya mencionadas, se encuentra también el diplomático Fabrice Aidan y el exministro socialista francés Jack Lang dimitió recientemente como presidente del Instituto del Mundo Árabe tras salir a la luz que aparece en 637 ocasiones en los archivos de Epstein, si bien las investigaciones en su contra se centran en un posible blanqueo de capitales.

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