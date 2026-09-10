Lluvias llegarían a O’Higgins antes de terminar la semana

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los días jueves y viernes se espera un breve regreso de las precipitaciones sobre la Región de O’Higgins.

En el portal web del organismo se emitió un aviso por probables tormentas eléctricas desde la tarde del jueves 10 hasta la noche del viernes 11 de septiembre, que rige sobre las zonas de cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Asimismo, para el viernes 11 de septiembre el sitio de la DMC registra un pronóstico nublado y de chubascos que se extiende desde la mañana hasta la noche.

No obstante, para el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre se observan pronósticos que varían entre despejado y nubosidad parcial, por lo que se trataría del cese de las precipitaciones en la región.