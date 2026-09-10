Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Lluvias llegarían a O’Higgins antes de terminar la semana

Foto: Nicolás Carrasco

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los días jueves y viernes se espera un breve regreso de las precipitaciones sobre la Región de O’Higgins.

En el portal web del organismo se emitió un aviso por probables tormentas eléctricas desde la tarde del jueves 10 hasta la noche del viernes 11 de septiembre, que rige sobre las zonas de cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Asimismo, para el viernes 11 de septiembre el sitio de la DMC registra un pronóstico nublado y de chubascos que se extiende desde la mañana hasta la noche.

No obstante, para el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre se observan pronósticos que varían entre despejado y nubosidad parcial, por lo que se trataría del cese de las precipitaciones en la región.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-0 para Como 1907 sobre RB Leipzig
4 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Slavia Praga y Lens empatan sin goles
5 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Bayern Múnich y FK Bodo/Glimt llegan al entretiempo sin goles
5 minutos hace
EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-0 para Como 1907 sobre RB Leipzig
4 minutos hace
EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Slavia Praga y Lens empatan sin goles
5 minutos hace
Anuncios
1 carabinero encuentra...
Carabinero encuentra billetera con dinero y documentación y logra devolverla a su propietario
PANORAMAS 3
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
Anuncios
alertav2
Volcán Villarrica entra en Alerta Amarilla: ¿qué significa el aumento de su actividad?
ebola
El brote de ébola declarado en mayo en RDC rebasa los umbrales de los 6.800 casos y los 3.300 muertos
797173_0
Partido postergado entre U. Concepción y Huachipato
Pisa: educar nunca ha sido tarea de un héroe solitario
Anuncios
NOTA 2.2
Familias de Olivar culminaron proceso de formación en habilidades parentales
798291_0
San Marcos vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
797168_0
D. La Serena vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
NOTA 1.2
Olivar celebró junto a sus adultos mayores “La Magia de Pasar Agosto”
santacruz iquique 1
Santa Cruz consiguió un triunfo de oro como forastero en Iquique
Argelia
Argelia anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos
Anuncios