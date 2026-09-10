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Lucas Bovaglio y Patricio Graff anticipan un partido decisivo entre Audax Italiano y O’Higgins

En la previa del cruce por el campeonato local, los directores técnicos calificaron el encuentro como un momento determinante para despegarse del fondo de la tabla y aspirar a puestos internacionales.

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En la antesala del enfrentamiento entre Audax Italiano y O’Higgins, ambos planteles se encuentran necesitados en la tabla de posiciones, buscando alejarse de la zona incómoda y proyectarse hacia los puestos de avanzada. Por lo anterior, los entrenadores llegan estimulados por victorias en sus últimos compromisos, lo que le otorga un plus anímico al desarrollo del duelo.

Por los itálicos, Patricio Graff -ex estratega celeste-, recalcó la trascendencia de este compromiso para las pretensiones de su escuadra. «Sinceramente va a ser un partido bisagra, creo que para ambos equipos. Estamos todos en una situación en la tabla expectantes con la idea de sacar la cabeza, de salir de esa zona compleja que estamos», afirmó Graff. Asimismo, el técnico enfatizó el deseo de brindar un buen espectáculo a la hinchada y ratificar el momento tras su reciente triunfo fuera de casa.

Por su parte, Lucas Bovaglio respaldó la visión de su colega sobre la importancia estratégica del cruce. «Coincido en gran parte con lo que dijo Pato. Es un punto de inflexión este partido», declaró Bovaglio. El estratega añadió que un resultado favorable es clave para los objetivos del club. «Ganar a nosotros nos permitiría acercarnos a los puestos de copa, que es lo que anhelamos, y despegarnos definitivamente de esa zona incómoda». Además, destacó que haber ganado como local sirvió para renovar el ánimo y «trabajar con un poquito de calma» de cara al reto.

Los rancagüinos jugarán el domingo como forasteros en la casa de Audax Italiano. (Foto: Héctor Vargas/El Rancagüino).

Reflexiones sobre el trabajo de los entrenadores

Consultados sobre los altibajos institucionales y la experiencia de dirigir en distintos momentos a las mismas instituciones, Lucas Bovaglio subrayó la relevancia del factor humano y del contexto colectivo. «Yo creo que lo más importante son los jugadores. Uno puede ser un entrenador sumamente capaz y de repente llegas a un club donde la energía no es buena, donde el plantel está falto de confianza… y las cosas no salen», explicó Bovaglio. A su vez, analizó el contraste del rendimiento de su escuadra en la presente temporada, señalando que tuvieron «un primer semestre de ensueño» a nivel copero que en el certamen local han «cedido demasiados puntos».

Ante dicha mirada, Patricio Graff coincidió plenamente con el análisis situacional de Bovaglio. El técnico concluyó señalando que estas dinámicas obedecen a «los momentos de las instituciones, los momentos de los grupos».

Los celestes, hoy ocupan la plaza 11 con 27 unidades, mientras que los de colonia están un puesto más abajo con 25 puntos. Es por ello que, para el Capo, el ganar el domingo en La Florida es clave para alejarse de la parte baja e intentar enrielar el camino para alcanzar un cupo de clasificación internacional y no depender única y exclusivamente de la final de la Copa de la Liga.

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