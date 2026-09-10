Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Magallanes vs D. Puerto Montt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026

En la previa de Magallanes vs D. Puerto Montt, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 13 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.

Comparte esta noticia

Anuncios

El próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, D. Puerto Montt enfrenta a Magallanes en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés, por el duelo correspondiente a la fecha 26 del campeonato 2026.

Así llegan Magallanes y D. Puerto Montt

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes viene de empatar ante D. Copiapó por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Rangers. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Puerto Montt se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 37 puntos (10 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 10 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 41 23 11 8 4 15
3 San Luis 38 23 10 8 5 8
6 Magallanes 37 24 10 7 7 1
8 D. Puerto Montt 34 24 10 4 10 -3

Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Curicó Unido: 3 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs D. Copiapó: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs San Luis: 12 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y D. Puerto Montt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Están jugando PSV y Shakhtar Donetsk: 0-0 por la fecha 1 de la Champions
1 minuto hace
Macará vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del torneo ecuatoriano
4 minutos hace
Flamengo vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del Brasileirao
4 minutos hace
EN VIVO: Están jugando PSV y Shakhtar Donetsk: 0-0 por la fecha 1 de la Champions
1 minuto hace
Macará vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del torneo ecuatoriano
4 minutos hace
Anuncios
797166_0
Colo Colo vs D. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
Donald-Trump-llega-a-China-para-reunirse-con-Xi-Ji-1
Trump asegura que la guerra en Irán acabará «justo después» de las elecciones de noviembre en EEUU
Anuncios
798291_0
San Marcos vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del campeonato 2026
797168_0
D. La Serena vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 del campeonato chileno
NOTA 1.2
Olivar celebró junto a sus adultos mayores “La Magia de Pasar Agosto”
{"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","capability_name":"ai_photo_editor,capcut_photo_editor","enterFrom":"image_edit_export_page","os":"ios","appVersion":"19.3.0","source_platform":"mobile_1","editType":"image_edit","region":"CL","pictureId":"16C2EE78-1D08-4711-B4A4-465B29F6DE2C","product":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e"}","source_type":"vicut","data":{"pictureId":"16C2EE78-1D08-4711-B4A4-465B29F6DE2C","region":"CL","source_platform":"mobile_1","os":"ios","source_type":"vicut","editType":"image_edit","product":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","capability_name":"ai_photo_editor,capcut_photo_editor","enterFrom":"image_edit_export_page","appVersion":"19.3.0"}}
Rancagua completa la recuperación total de las canchas de tenis del Complejo Deportivo Patricio Mekis
Anuncios
La fiscal de París confirma la identificación de 26 víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein en Francia
797171_0
U. Católica buscará extender su racha ganadora ante Palestino
797167_0
Cobresal se enfrentará ante Coquimbo Unido por la fecha 23
LA REGION DE OHIGGINS
La Región de O’Higgins y el desafío digital: innovación en el corazón de Chile
798279_0
Cobreloa necesita el triunfo ante D. Antofagasta para llegar a la cima
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
Anuncios
798283_2
D. Copiapó y Magallanes se repartieron los puntos en un 1 a 1
797862_2
Santos ganó 2-0 en la ida y queda con ventaja
793870_2
Palmeiras se quedó con el triunfo 1-0 en la ida
deportes rancagua
Deportes Rancagua buscará bajar al puntero Lautaro de Buin
Anuncios
6 cuadro verde
Cuadro Verde de Carabineros deleitó con sus acrobacias a los granerinos
922A1312
Academia de Modelos Mass prepara casting inclusivo para Fashion Rancagua 2026
3 bomberos navidad
Bomberos de Rapel finalizaron capacitación de rescate acuático
4 simulacro
Comunidad educativa de Escuela de Zúñiga realizó simulacro de sismo con participación de equipos de emergencia
1 detenido mostazal
Fue detenido por microtráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego
balacera en rancagua 2
Amplio operativo deja 9 detenidos por investigación de ataque en Parroquia Divino Maestro
basquetbol 3
Rancagüinos ya conocen sus cruces de play-off en la Liga de Desarrollo
ohiggins renovaciones 1
O’Higgins abrocha seis renovaciones para próximas temporadas